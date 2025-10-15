Ibiza recupera la calma tras el paso de la dana 'Alice': sol, nubes y ligeras lluvias para los próximos días

Tras el paso de 'Alice', que ha golpeado con fuerza a varios puntos de las Baleares, Ibiza afronta los próximos días con cierta tranquilidad. Las previsiones meteorológicas de la Aemet apuntan a jornadas con intervalos nubosos y probabilidad baja de lluvia.

Para este jueves, se espera un día parcialmente nublado, con momentos de sol y una probabilidad de lluvia débil del 20% durante el día y del 15% por la noche. Las temperaturas se mantendrán, con una máxima de 23 °C y una mínima de 17 °C. El viento soplará del noreste a velocidad moderada, con una humedad relativa que rondará el 74%.

Predicción para el viernes

De cara al viernes, las condiciones se mantendrán similares. Se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23 °C, y mínima nocturna de 18 °C. La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja, en torno al 15% tanto durante el día como por la noche. El viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el este a unos 11 kilómetros por hora, mientras que la humedad bajará levemente hasta situarse en el 73%.

Todavía con el miedo en el cuerpo por las tormentas torrenciales de las últimas semanas, la Aemet observa que Ibiza no prevé registrar fenómenos adversos en los próximos días.