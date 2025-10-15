Ibiza recupera la calma tras el paso de la dana 'Alice': sol, nubes y ligeras lluvias para los próximos días
La Aemet no observa nuevos fenómenos adversos que sirven de respiro ante el panorama vivido
Tras el paso de 'Alice', que ha golpeado con fuerza a varios puntos de las Baleares, Ibiza afronta los próximos días con cierta tranquilidad. Las previsiones meteorológicas de la Aemet apuntan a jornadas con intervalos nubosos y probabilidad baja de lluvia.
Para este jueves, se espera un día parcialmente nublado, con momentos de sol y una probabilidad de lluvia débil del 20% durante el día y del 15% por la noche. Las temperaturas se mantendrán, con una máxima de 23 °C y una mínima de 17 °C. El viento soplará del noreste a velocidad moderada, con una humedad relativa que rondará el 74%.
Predicción para el viernes
De cara al viernes, las condiciones se mantendrán similares. Se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 23 °C, y mínima nocturna de 18 °C. La probabilidad de lluvia seguirá siendo baja, en torno al 15% tanto durante el día como por la noche. El viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el este a unos 11 kilómetros por hora, mientras que la humedad bajará levemente hasta situarse en el 73%.
Todavía con el miedo en el cuerpo por las tormentas torrenciales de las últimas semanas, la Aemet observa que Ibiza no prevé registrar fenómenos adversos en los próximos días.
Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
