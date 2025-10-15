El Ayuntamiento de Ibiza cifra en más de 14 millones los daños ocasionados por las inundaciones

El Ayuntamiento de Ibiza ha reclamado al Gobierno de España la "máxima celeridad" en la aprobación de la declaración de la capital como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, tras los daños valorados en más de 14 millones de euros provocados por la tormenta 'Ex-Gabrielle' y la dana 'Alice'.

El pasado 5 de octubre, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la solicitud formal de esta declaración, en un gesto de unidad institucional y actuación rápida para que la ciudadanía pueda acceder cuanto antes a las ayudas y recursos necesarios para la recuperación de viviendas, infraestructuras y servicios dañados.

Según la estimación económica elaborada por el Consistorio, los daños en edificios, instalaciones municipales y vía pública ascienden a 4,92 millones de euros. Entre los inmuebles afectados se encuentran el Cetis, el Casal d’Igualtat, las sedes de varias asociaciones vecinales, los parques municipales de s’Illa y Joan Carles I, así como el espacio cultural Can Ventosa y la biblioteca de ses Figueretes.

También se registran desperfectos en calles, zonas ajardinadas, vehículos policiales, sistemas de alumbrado y semáforos, material de limpieza y espacios costeros como las playas y el paseo de ses Figueretes.

El Ayuntamiento advierte, además, de problemas estructurales en carreteras que no son de titularidad municipal, como la E-10, la EI-20, la carretera de Sant Antoni y la avenida de Sant Josep, que carecen de sistemas adecuados para evacuar el agua de lluvia. Esta situación genera embalsamientos y "cuellos de botella" que dificultan gravemente la movilidad, señalan desde el Consistorio.

El tanque de tormentas del puerto de Ibiza, gestionado por Abaqua, también registró incidencias durante los episodios de lluvia, recuerdan.

Más de nueve millones

En el ámbito privado, las primeras valoraciones apuntan a más de nueve millones de euros en daños en comercios, hoteles y restaurantes de la ciudad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento exige al Gobierno central que acelere los trámites para activar las ayudas extraordinarias de recuperación previstas por el Estado y facilitar la reconstrucción de las zonas más afectadas.

"La ciudadanía de Ibiza necesita una respuesta rápida y efectiva. Cada día que pasa sin esta declaración es un día más de dificultades para las familias, los negocios y los servicios públicos afectados", afirma el alcalde de Vila, Rafael Triguero. “Pedimos al Gobierno de España que actúe con la urgencia que la situación requiere”, señala Triguero.

Por último, el Consistorio recuerda que sigue a la espera de que el Govern balear concrete y cuantifique las ayudas autonómicas destinadas a la isla y reitera su compromiso de continuar trabajando, en coordinación con el resto de instituciones, para restablecer la normalidad y apoyar a las personas y sectores damnificados.