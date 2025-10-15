La fiesta de Fin de Año de Ibiza, prueba piloto de seguridad

El Govern de las Islas Baleares ha dado a conocer este miércoles en Ibiza el programa Fiestas Seguras, una iniciativa impulsada por la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, a través del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (Ispib), que tiene como finalidad prevenir y reducir las situaciones de riesgo derivadas de las fiestas patronales y populares.

La presentación ha tenido lugar durante la reunión del Consejo de Coordinación Pitiuso de Policía Local, un órgano que fomenta la colaboración y la interoperabilidad entre los cuerpos policiales de Ibiza y Formentera.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que el programa “permite homogeneizar y ofrecer recursos específicos para el desarrollo de actos festivos que, a menudo, presentan problemáticas comunes”. Además, ha subrayado que “cada isla tiene unas circunstancias particulares, y por eso se adapta el programa a la realidad y necesidades de cada municipio”.

Por su parte, el coordinador del programa, Rafel Covas, ha recordado que durante este verano se llevaron a cabo tres experiencias piloto en Sóller, Pollença y Ciutadella “con resultados muy positivos" que ahora se quieren exportar a todas las islas. Según Covas, el objetivo es “conseguir unas fiestas seguras pero también divertidas, trabajando desde la prevención y la coordinación de todos los servicios implicados”.

Covas ha destacado también la importancia de una formación homogénea para los agentes de Policía Local, ya que “los cuerpos de pueblos vecinos colaboran entre sí y es fundamental que apliquen los mismos protocolos para garantizar una respuesta eficaz”. El programa contempla además la recogida de datos y evaluación de cada fiesta, con el fin de detectar problemáticas recurrentes y elaborar campañas específicas de prevención.

En las Pitiusas, la primera implantación del programa tendrá lugar en la fiesta de Fin de Año de Vila, seguida de la de Sant Antoni, y a lo largo de 2026 se extenderá progresivamente al resto de municipios de Ibiza y Formentera.

Presentado por primera vez el pasado mes de abril bajo el lema 'Unas fiestas seguras son unas fiestas para todos', el programa cuenta con la colaboración de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (Felib) y los ayuntamientos adheridos, además de incluir acciones formativas a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) y materiales preventivos e informativos como tapones para vasos, bolsos, abanicos, pegatinas y una guía explicativa.

Según Gárriz, “lo que pretendemos es cambiar la cultura del riesgo por una cultura de la prevención y la protección, porque unas fiestas seguras no son unas fiestas aburridas, sino unas fiestas en las que todo el mundo puede disfrutar con tranquilidad”.