Ibiza se cuela en el 'ranking' de datos extremos de la Aemet

Ibiza se ha colado entre los registros meteorológicos más destacados del país. Según el informe de datos extremos de septiembre de 2025 publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla registró la precipitación diaria más alta de España, con 200,4 litros por metro cuadrado caídos el martes 30 de septiembre debido al paso de la borrasca 'Ex-Gabrielle'.

El episodio de lluvias torrenciales convirtió a Ibiza en el punto del país con la mayor cantidad de agua acumulada en un solo día durante ese mes, superando a otras zonas tradicionalmente más lluviosas de la Península.

El informe de la Aemet también recoge otros valores extremos registrados en distintas partes del territorio nacional:

La temperatura máxima más alta fue de 41,1 ºC en El Matorral (Gran Canaria).

fue de en El Matorral (Gran Canaria). La mínima más baja , de -5,7 ºC , se registró en Cabaña Verónica (Picos de Europa, Cantabria).

, de , se registró en Cabaña Verónica (Picos de Europa, Cantabria). En cuanto a precipitación mensual , Barx (Valencia) encabezó la lista con 265,8 mm acumulados.

, Barx (Valencia) encabezó la lista con acumulados. La racha máxima de viento alcanzó los 118 km/h en Camaleño (Cantabria) y Mercadal (Menorca).

Ibiza destaca por el exceso de agua en pocas horas, reflejo de un septiembre marcado por la inestabilidad y los episodios de lluvias intensas que afectaron al archipiélago balear y que han continuado a lo largo del mes de octubre con las lluvias del los días 11 y 12.

El mes de septiembre fue muy cálido y extremadamente húmedo en las Pitiusas, según el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media en Ibiza se situó en 24°C, con una anomalía positiva de 1°C respecto a lo habitual, mientras que en Formentera alcanzó los 25°C, también un grado por encima de la media.

El pasado mes resultó ser además excepcional en cuanto a precipitaciones. Ibiza y Formentera fueron las islas más afectadas por las lluvias torrenciales, que el 30 de septiembre descargaron en un solo día el triple de la lluvia habitual de todo el mes. Así lo destacó hace unos días la Aemet con los datos registrados en el aeropuerto de Ibiza de 175 litros por metro cuadrado, la lluvia del conjunto del trimestre de septiembre a noviembre.