Salud afirma en Ibiza que la flota de ambulancias del 061 quedará renovada en noviembre

La nueva flota de ambulancias de la sanidad pública en Baleares está cada vez más cerca de empezar a circular, según se desprende de las palabras pronunciadas este miércoles en Ibiza por la consellera balear de Salud, Manuela García, y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, que han comparecido ante la prensa junto con el gerente del Área de Salud de las Pitiusas, Enrique Garcerán. En total tienen que llegar 246 vehículos nuevos a la Comunitat. "Ya estamos recibiendo los vehículos y durante el mes de noviembre renovaremos toda la flota", ha expresado Ureña durante una visita institucional al Centro de Atención Intermedia Ca na Majora.

El 061 contará en Ibiza con seis ambulancias de soporte vital básico y tres de soporte vital avanzado (UVI móvil), más los vehículos de repuesto, de los cuales habrá uno por cada dos operativos, según detalla el Ib-Salut. Formentera tendrá una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado. A esto hay que sumarle que en Ibiza habrá "cuatro vehículos especiales": una ambulancia para transporte de alta complejidad (ECMO), un vehículo LIMA equipado con material para incidentes con múltiples víctimas, una farmacia móvil y un vehículo de movilidad (coche), según las mismas fuentes.

La consellera ya dijo en una anterior visita a la isla que estos nuevos vehículos llegarían después de la temporada. En aquel entonces expresó que "el cuerpo de las ambulancias está muy envejecido, muy obsoleto, casi fuera de uso".

"La situación en la que nos hemos encontrado ha sido de ambulancias de más de 10 años y más de 400.000 kilómetros. Y, por otro lado, tenemos una alternancia de una única ambulancia por cada siete ambulancias que están en la calle. Con lo cual, cuando sucede algún incidente, siempre se producen retrasos a la hora de poder suplementarla. Porque, además, en caso de avería en una isla como Ibiza, tenemos que llevarla al taller, faltan las piezas y tardan en venir. La disponibilidad no es la misma", en palabras de la consellera en julio.

"Al llegar realizamos una compra en leasing [arrendamiento financiero de un bien a cambio de cuotas] de ambulancias de 56 millones de euros que empezarán a venir a partir de otoño", añadió. El estado de la flota ha venido generando críticas sindicales, debido a las continuas averías, algo que ha sido reconocido por la conselleria.