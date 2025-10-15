Vara de Rey se llena de ofertas, música y producto local en la 'Fira d’Estocs de Tardor'

Este domingo 19 de octubre, el paseo de Vara de Rey en Ibiza será el escenario de una nueva edición de la 'Fira d’Estocs de Tardor', que este año celebra su 15ª edición. Durante toda la jornada, de 10 a 19 horas, los visitantes podrán encontrar descuentos especiales y promociones en productos de final de temporada de 20 comercios del municipio.

La feria ofrece una gran variedad de artículos: ropa para mujer, hombre y niños, calzado, juguetes, artículos deportivos, productos ecológicos y complementos. Además, habrá una zona gastronómica con food trucks y propuestas de producto local.

Durante el día también habrá espacio para conocer y probar productos hechos en Ibiza. Estarán presentes Tés i Herbes d’Eivissa y Companatge, que ofrecerán degustaciones y darán a conocer sus elaboraciones. Además, la Asociación de Celíacos de Eivissa y Formentera contará con un punto informativo.

Actividades para niños

La feria será también un plan para familias. Habrá talleres y juegos infantiles durante todo el día, organizados por s’Espurna, y maquillaje para niños con Maggi Pinta Caritas Ibiza.

La música en vivo pondrá ritmo a la jornada con dos actuaciones destacadas: a las 12 horas, Proyecto Sazón, con ritmos latinos, y a las 17 horas, Discover, con versiones de rock en español e internacional. A mediodía, a las 14 horas, se ofrecerá una degustación gratuita de productos locales, abierta al público.

Algunos de los comercios que estarán presentes son: Black & White, Cáctus Ibiza, Princess Ibiza, No Logo, Ibiza Secrets, Maracanitos y Peuets, entre otros. También estarán la caseta de Companatge, el food truck dulce Chocoparty, y otros espacios invitados.