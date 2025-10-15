Fin de la emergencia en Ibiza: la isla entra en fase de recuperación

Tras varios días de fuertes lluvias e inundaciones, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal ha decretado este martes el fin de la fase de emergencia en Ibiza, que entra ahora en fase de recuperación y retorno a la normalidad. La decisión se ha tomado esta mañana en una reunión conjunta entre el Centro de Coordinación de Emergencias de Mallorca y el Puesto de Mando Avanzado de Sa Coma, en Ibiza, teniendo en cuenta la mejora de la previsión meteorológica y el estado seguro de las infraestructuras en la isla.

Con este cambio, el Plan Inunbal pasa a fase de recuperación tanto en Ibiza como en Formentera, mientras que queda completamente desactivado en Mallorca y Menorca, donde se encontraba activado en Situación Operativa 0 (SO-0).

Retirada de efectivos

Como consecuencia de la desactivación de la situación operativa 2, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha comenzado el proceso de retirada de la isla. En las próximas horas, los efectivos desplegados abandonarán Ibiza. El teniente coronel Martínez Puy ha agradecido públicamente la colaboración de todas las instituciones locales, que han facilitado el desarrollo de las tareas asignadas, ha señalado.

A pesar del cambio de fase, aún permanecen 18 incidentes abiertos, que se están atendiendo con medios locales. Se espera que todos queden resueltos en las próximas horas, indican desde Emergencias.

Nuevos planes de actuación

Paralelamente, sigue en marcha el Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras en Ibiza, activado el pasado lunes, con el objetivo de minimizar el impacto de posibles nuevas inundaciones en caso de que se repitan lluvias intensas a corto plazo. A largo plazo, ya se trabaja en soluciones definitivas para los puntos más afectados, especialmente la autovía del aeropuerto, que se ha tenido que cerrar en varias ocasiones por inundación, con el problema de comunicación que ello implicaba.

Desde el inicio de la alerta por lluvias y tormentas, el pasado 9 de octubre, se han registrado 192 incidentes en Ibiza, con el siguiente reparto por municipios: Vila 79 incidentes, Sant Josep 48 incidentes, Santa Eulària 39, Sant Joan 14 y Sant Antoni 12.

La mayoría de los incidentes han estado relacionados con inundaciones en edificios y establecimientos (94 casos), seguidos de inundaciones en la vía pública (34) y obstáculos líquidos en la calzada (11).

En el conjunto del archipiélago balear, desde el 9 de octubre a las 6 horas hasta hoy, se han contabilizado 346 incidentes, de los cuales 101 han tenido lugar en Mallorca, todos ellos relacionados con los efectos de la dna 'Alice'.

Previsión meteorológica

El Plan Meteobal también se ha reajustado: se desactiva la alerta amarilla (IG-0) en Ibiza y Formentera, aunque se mantiene en Mallorca y Menorca, donde aún se esperan lluvias durante la mañana de este miércoles, especialmente en Menorca y en el norte de Mallorca. Sin embargo, las precipitaciones irán disminuyendo a lo largo del día.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias continuarán en lo que resta del mes de octubre, aunque no se prevé que alcancen la intensidad registrada en las últimas semanas.