Unas fiestas populares que bailan folk pitiuso y saben a paella popular

Tras haber tenido que cancelar los actos previstos el pasado domingo a causa de las lluvias, es Cubells quiere vestirse hoy de largo para celebrar el día de Santa Teresa. Y lo hará, si el tiempo lo permite, a partir de las siete de la tarde con la tradicional misa, que irá seguida de la procesión y del ball pagès que ofrecerá el Grup Folklòric sa Colla des Vedrà.

Exhibición de ‘ball pagès’ tras la misa. | | V.M.

La faceta más musical del día de Santa Teresa llegará con el grupo Aires Formenterencs, que será el encargado de poner el sonido a partir de las nueve de la noche. Esta banda, que se creó en 1989 en Formentera, interpretará sus temas de folk pitiuso para el público de la localidad poniendo la guinda al día grande.

Aires Formenterencs en una actuación en Formentera. | | CARMELO CONVALIA

Pero hoy no finalizan las celebraciones. Las fiestas de es Cubells continuarán hasta el 1 de noviembre con eventos tan tradicionales como la fiesta payesa en la Font d’en Xiquet. Será el sábado 18 de octubre cuando tenga lugar este encuentro, donde los juegos tradicionales y el ball pagès del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia complementarán el estreno de la comedia ‘Viatge regalat’, obra que interpretará el Grup de Teatre des Cubells.

Imagen de una edición pasada del Concurso de Paellas, que cumple su XVI edición. | | VICENT MARÍ

Concurso de Paellas

Otra de las actividades más esperadas en estas fiestas de es Cubells es el XVI Concurso de Paellas, que llegará el 1 de noviembre. Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia o con amigos tanto de la gastronomía como de la buena música sin renunciar a las tradiciones más arraigadas.

Los más ‘cocinitas’ y todos aquellos que quieran participar en el concurso de paellas deben apuntarse en el Bar Cas Mestre hasta el día 25 de octubre o bien realizar la inscripción a través de la cuenta de Instagram de la Comisión de Fiestas (@festesdescubells). Quienes no se lancen a cocinar, pueden sumarse igualmente a la fiesta, ya que a partir de las doce y media y durante toda la jornada habrá ball pagès y se irán encadenando las actuaciones de grupos como Autómatas, Los del Varadero y Calle Boogalo, además de los DJ Díaz y Jhon Sax, que velarán por que el buen ambiente se extienda hasta la noche.

Otro momento importante de estas fiestas es el homenaje que el Ayuntamiento de Sant Josep realizará a las personas mayores, ofreciéndoles una comida especial el 16 de octubre (inscripciones en las oficinas de Servicios Sociales de Sant Josep o en el teléfono 871554089).

Además, en la vertiente deportiva, se celebrará el 19 de octubre el Trofeo de Tiro con Arco Festes de Santa Teresa y el domingo 26 de octubre se ha organizado la excursión por las inmediaciones de la Capelleta d’en Serra hacia el Puig des Cirer. La duración aproximada de esta caminata de dificultad media es de unas tres horas. El punto de encuentro será el cementerio de Sant Josep a las diez de la mañana.