Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza aún no puede creerse lo que ha encontrado durante la limpieza de la arqueta de los apartamentos Brisol, uno de los puntos más afectados por las lluvias torrenciales de las últimas semanas. "Estamos empezando a llegar más adentro en la limpieza, que se inició el martes y que ha tenido bastante trabajo de derribo y de descombro, y ya, cuando se ha podido entrar, nos hemos encontrado ahí, aparte de mucho fango, muchas cañas y arrastres normales del torrente después de una riada, un tubo enorme", explica Blanca Hernández, concejala de Vías Públicas y Obras. La tercera teniente de alcalde, ingeniera técnica de Obras Públicas, señala, en un primer momento, que el tubo "debe tener 500 milímetros de diámetro" (medio metro). Además, detalla que se lo encuentran "atravesando toda la arqueta".

"Claro, cuando vemos eso y vemos que eso está tapando la sección libre por la que debería desaguar el torrente, nos quedamos preocupados porque no sabemos qué instalación es esa en concreto", continúa las primeras explicaciones la concejala, que asiste, junto con el concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, al momento del hallazgo. En ese primer momento, relata, desconocían si se podría "mover o no para poder ayudar al desagüe". "Pero cuando han entrado a limpiar y han tocado un poco han visto que eso se movía", continúa la concejala antes de señalar que, tras una inspección han visto que el tubo no tenía "nada adentro". "¿Qué es lo que pretendía este tubo? Pues no lo sabemos. Ni sabemos cómo ha llegado ahí", continúa. "Simplemente estaba allí encajonado, no forma parte de ninguna infraestructura de la zona", añade Grivé.

En el monento en que han visto que se movía, le han colocado "unas eslingas" en el borde más cercano a la salida de la arqueta y, tirando con un camión, han podido sacarlo. Al dejarlo sobre el suelo se han podido ver las auténticas dimensiones del tubo: "Lo tenemos aquí al lado sobre el jardín, delante del Brisol. Es una tubería de unos 12 metros de largo". "Estaba allí, encajada, lo único que hacía era restar sección al desagüe del torrente", añade Hernández, que hace hincapié en que "aún falta acabar de arreglar unas cuantas tuberías que con la fuerza del agua están algo descolgadas del puente que pasa por debajo de la carretera". Eso sí, insiste en la aparición de este tubo, un misterio, "no tiene ningún sentido aquí".

Un hallazgo surrealista

"Es un encuentro un poco surrealista, ¿no?", se pregunta Grivé mientras contempla el tubo, ya en el exterior de la arqueta. Las obras se iniciaron en reformas de emergencia para la limpieza de las canalizaciones de agua tras las lluvias torrenciales de las tormentas 'Ex Gabrielle' y 'Alice'. "Es una construcción antigua, que tendrá unos 25 años, y no se había limpiado nunca", explica Grivé, quien añade que los vecinos del Brisol reclamaban ya la limpieza de dicha arqueta.

Junto a este tubo se han encontrado otras tuberías de menor dimensión. "Estas sí podrían haber entrado por la ventana, podría ser factible. Lo que no tiene ningún sentido es el tubo de 12 metros", comenta Grivé. Por el momento, se desconoce cómo ha llegado realmente el tubo en la arqueta. Ni el tiempo que podría llevar allí dentro. "Creemos que lo ha arrastrado alguna riada, pero desconocemos si ha podido ser de las de las últimas semanas o si bien lleva allí 3, 10 o 15 años", comenta el concejal. Por el número de serie del tubo se puede investigar y tratar de determinar de qué año es la infraestructura, algo que Grivé afirma que tienen intención de realizar.

Tras la limpieza de la arqueta, el Consistorio medita cómo realizar la reconstrucción de esta. "Solo tenía unas pequeñas ventanas. Estamos meditando cómo se puede hacer la reconstrucción de manera que si hay que volver a realizar un actuación similar sea más sencillo de acceder", explica Grivé.