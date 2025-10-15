Más de 80 docentes de Ibiza y Formentera se suman a la huelga por Palestina

Este miércoles los docentes de Ibiza y Formentera se han sumado a la huelga convocada en todo el Estado en apoyo al pueblo palestino. Según los datos ofrecidos por la conselleria de Educación y Universidades, 74 profesores (un 3,3% del total en la isla) han participado en la huelga durante toda la jornada, mientras que otros cuatro (0,18%) lo hicieron de forma parcial, durante dos horas.

La protesta, organizada por el sindicato STEI Intersindical y otras organizaciones, ha tenido un seguimiento diferente en las distintas islas. Mallorca ha registrado el mayor número de participantes, con 438 docentes (3,88%) que hicieron huelga total y 21 (0,19%) parcial. En Menorca, 48 (3,2%) se sumaron al parón y 10 (0,67%) parcialmente. En Formentera, solo tres docentes (1,7%) participaron en la huelga total.

En el total de Balears, el STEI cifra el seguimiento medio de la huelga en la enseñanza pública balear en un 10%, según datos recabados hasta las 11 horas del miércoles. El sindicato también señala que aún no dispone de cifras definitivas sobre la participación en el turno de tarde.

Desde el STEI hacen un llamamiento “a la clase media y al conjunto de la sociedad” para sumarse a las manifestaciones y concentraciones organizadas en distintos puntos de las islas a lo largo de la jornada. La organización sindical defiende el derecho individual a la huelga como “una medida de presión legítima contra las desigualdades”.

Asimismo, el STEI apunta que el reciente anuncio de un posible alto el fuego y la liberación de algunos rehenes podría haber influido en una menor participación respecto a otras convocatorias similares.

La huelga se ha convocado en un contexto de creciente movilización social y educativa en diversas comunidades autónomas, con el objetivo de visibilizar la situación en Palestina y reclamar un posicionamiento más firme por parte de las instituciones españolas y europeas.