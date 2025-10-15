La dana 'Alice' rompe una tubería de agua potable en Santa Eulària

Las fuertes lluvias que ha traído la dana 'Alice' a Ibiza este fin de semana han provocado la rotura de una tubería principal de agua potable en la zona del río de Santa Eulària. El director de Emergencias del 112 del Govern, Pablo Gárriz, informó este martes de que se trataba de "una situación muy complicada". Gárriz aseguró que Abaqua se ha hecho cargo de la incidencia.

La tubería se encontraba en una zona de escorrentía, el terreno ha cedido, se ha descalzado la zona de sostenimiento de la infraestructura hidráulica y ha provocado el colapso de la misma. "El río lleva mucha agua, no se puede intervenir. Estamos esperando a que baje el cauce para que Abaqua pueda entrar y hacer una valoración en detalle de lo que ha pasado", detalló Gárriz.

La incidencia no ha afectado a ningún vecino. La rotura se ha producido en una zona de escorrentía del río donde ya había agua, pese a ello, Gárriz señaló "hay que ver cómo se recupera".