Caos en el centro de Ibiza por el cierre del cruce entre las calles Bisbe Huix y Aragón

Algunos conductores se han encontrado esta mañana al entrar en Ibiza con "caos" en la circulacón. Según explicaban, había algunas calles cercanas al Mercat Nou cerradas y con el tráfico desviado por otras vías, pero sin nadie que informara. Quienes intentaban acceder a la zona del mercado se encontraban con que no podían seguir hasta la calle Aragón, por ejemplo.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza explican que aún hay zonas de la ciudad en las que se está restringiendo el tráfico por trabajos de limpieza y reparación de desperfectos causados por las lluvias. Esta mañana, señalan, está cerrado el cruce entre las calles Bisbe Huix y Aragón.

El lunes la Unidad Militar de Emergencia (UME) estaba trabajando en la calle Josep Zornoza Bernabéu. Además, se están efectuando trabajos de poda de árboles en varias vías, indican desde Vila.