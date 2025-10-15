El Hospital Can Misses de Ibiza continúa con tres oncólogos mientras busca más profesionales de esta especialidad

Continúa la búsqueda de más especialistas de oncología para el Hospital Can Misses de Ibiza, después de saberse que en noviembre este servicio se quedará con tres de estos profesionales a raíz de la renuncia de una oncóloga. Dicha dimisión fue recogida por este diario a finales de septiembre y será efectiva a partir del 1 de noviembre, dentro de dos semanas. La noticia la dieron varios pacientes y fue confirmada por el Servei de Salut.

La plantilla cuenta actualmente, sobre el papel, con cinco plazas. La consellera balear de Salud, Manuela García, ha señalado este miércoles en una visita a Ibiza que están trabajando para captar a más oncólogos. "Estamos en ello. La idea fundamental es que hemos consolidado un servicio, aumentado las plazas y que, evidentemente, estamos en captación y fidelización de los profesionales". En este sentido, ha añadido que "en cualquier servicio" se pueden producir "una serie de circunstancias". "Quien se ha ido ha sido por temas absolutamente personales. Normalmente no se han ido a otro hospital, sino que se han marchado por otras circunstancias, fundamentalmente personales, eso puede suceder en cualquier servicio y es algo que tenemos que normalizar, porque, como digo, realmente sucede en cualquier departamento. Lo que hay que hacer es estar a la búsqueda y en ello estamos".

"Esperamos dar buenas noticias pronto, pero de momento no puedo adelantar ninguna", ha concluido la consellera sobre este tema en una visita de esta mañana al Centro de Atención Intermedia Ca na Majora, situado en el antiguo Hospital Can Misses.

Desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera comunicaron a la conselleria que el objetivo es llegar a contar con siete oncólogos, y es que aunque la plantilla actual es de cinco facultativos, hay autorizadas dos contrataciones adicionales.