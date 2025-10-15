Botellas de seis litros y gastos mínimos de 5.000 euros: así funciona el negocio de los reservados en los 'superclubs' de Ibiza

El exceso en el ocio nocturno de lujo en Ibiza supera todos los límites. Un podcast de Wololosound en YouTube analiza el fenómeno de los superclubs de Ibiza y el precio de las botellas en las zonas VIP. Los participantes desvelan una práctica muy común en las discotecas de la isla: el gasto mínimo por mesa supera con creces el consumo real de los clientes.

"¿Tenéis monitorizada la cantidad de alcohol que bebe la gente en el privado en una discoteca de Ibiza?", pregunta el presentador del espacio. "Veo mesas con seis u ocho personas y una botella de seis litros de vodka, otra de champán y otra de tequila. Es físicamente imposible que se lo beban todo", añade.

El entrevistado explica que el modelo de negocio de los clubes se basa en pactos de gasto mínimo que pueden alcanzar los 5.000 euros por noche. Sin embargo, con el cambio de hábitos de consumo —"ahora la gente ya no bebe champán"—, muchos clientes no llegan a consumir la cantidad exigida.

"Antes, con dos o tres botellas de Dom Pérignon ya cubrías el precio de la mesa", señala en el podcast. "Ahora te sobran 3.000 euros. O los pides y los tienes ahí sin tocarlos, o al final de la noche te los llevas a casa".

En algunos casos, las discotecas incluso guardan el crédito sobrante para que los clientes habituales lo utilicen en futuras visitas. "A los clientes habituales les guardamos ese crédito para otro día", admiten.