Así arrasó la dana 'Alice' dos playas de Ibiza

La dana 'Alice' ha dejado un reguero de daños en Ibiza y Formentera. Las fuertes trombas de agua que descargó durante el fin de semana provocaron el caos en las calles y el litoral y destrozó arenales y chiringuitos, algunos construidos en cauces de torrentes, lo que explica su vulnerabilidad. En el norte, en Portinatx, prácticamente desaparecieron las playas de la localidad, Arenal Gros y Arenal Petit, y Cala de Xarraca. En el arenal principal de Portinatx, el torrente de Can Sans se convirtió en un río con un caudal inusual que corrió a una velocidad tremenda, arrasando todo a su paso.

Estas tres playas del municipio de Sant Joan recibieron una descarga de agua excepcional durante dos días, con un total de 183 litros por metro cuadrado, repartidos entre el sábado día 11, cuando se registraron 65,2 litros, y el domingo 12, con nada menos que 70,2 litros.