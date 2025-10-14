El Gobierno central se abre a dar ayudas estatales a los pisos de precio limitado de Baleares

La principal apuesta del Govern de Marga Prohens para afrontar el problema de acceso a una vivienda en Baleares pasa por el desarrollo de los pisos de precio limitado (VPL), tanto en los urbanizables que ahora se quieren impulsar como en el plan de choque aprobado a principios de legislatura que permitía transformar locales comerciales en residencias o dividir las de mayor tamaño en varias más pequeñas. Esta iniciativa puede verse reforzada ahora al quedar incluida en el plan estatal de vivienda que el Gobierno central está negociando con las comunidades autónomas, con unos contactos que «van bien» para alcanzar ese objetivo, según reconoce el director general del ramo, José Francisco Reynés.

Las viviendas de precio limitado pueden tener una superficie de hasta 90 metros cuadrados y, como su nombre indica, tienen topado el valor con el que se sacan al mercado, una situación que va a ser permanente ya que nunca podrán pasar al mercado libre para su posterior comercialización como casas de segunda mano. Para poder acceder a ellas hay que ser residente en las islas. Según los datos del Govern, ya hay unas 5.000 planificadas gracias al citado plan de choque, a las que hay que sumar las que se podrán desarrollar en los suelos urbanizables, que solo en el caso de Palma se estiman en unas 10.000 más.

Pretensión balear

Lo que el Govern balear pretende garantizar, con el apoyo de la asociación de promotores de las islas, es que en el nuevo plan estatal de vivienda que actualmente se está negociando, y que debe de entrar en vigor el próximo año, estas viviendas de precio limitado por las que ha apostado el Ejecutivo autonómico, al igual que las dotacionales o las de precio tasado, puedan recibir las citadas ayudas estatales. De este modo, podrían ofrecerse a los ciudadanos de las islas por un importe más reducido.

El plan estatal 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros y el paquete más importante, con el 40% de ese importe, tiene como objetivo a aumentar la oferta de vivienda con protección pública, es decir, incentivar a los promotores para que las edifiquen con un respaldo económico que depende de la superficie útil del inmueble. Hay otro 30% para rehabilitar y mejorar las residencias ya existentes, y el 30% restante para favorecer el acceso de los jóvenes, entre otras prioridades.

Representantes del Govern y del ayuntamiento de Manacor en la primera promoción de VPL / M. Mielniezuk

Según se destaca desde el Govern, el borrador del ese plan estatal habla de que tiene entre sus objetivos conceder ayudas «a la promoción de viviendas en suelo privado con algún régimen de protección pública, con protección permanente». Los pisos que el Govern quiere impulsar se enmarcan sin ningún problema en esta definición, según subrayan tanto José Francisco Reynés como el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Baleares (Proinba), Oscar Carreras. Sin embargo, en otro apartado de ese borrador se señala que las ayudas se podrán otorgar a las promociones de «viviendas protegidas», lo que podría interpretarse como una limitación a la vivienda de protección oficial clásica (VPO) que se ofrece por un valor más reducido que la VPL.

El director general de Vivienda y Arquitectura del Govern señala que este punto ha sido planteado por Baleares y por otras autonomías que también han desarrollado otros modelos de residencias con algún grado de protección, y reconoce que esas conversaciones «van bien», al menos según las impresiones iniciales, lo que hace que esta reivindicación se contemple con optimismo.

Reynés señala que si en un primer momento existió la impresión de que el Ejecutivo estatal pretendía imponer su plan a las autonomías, ahora se percibe que hay una voluntad negociadora y que se van a recoger las propuestas que se formulen desde los Gobiernos autonómicos, incluidas las expuestas desde las islas.

De confirmarse finalmente este punto, las iniciativas del Gabinete de Marga Prohens se verían reforzadas por la inyección de fondos estatales para favorecer su desarrollo. En cualquier caso, desde la Conselleria se recuerda que el resultado final no se conocerá hasta que el redactado definitivo del plan sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Temor de los promotores

El presidente de la asociación balear de promotores subraya que la vivienda de precio limitado balear cumple con los requisitos fijados por el Ministerio, dado que goza de un nivel de protección de carácter permanente, pero admite el temor de las empresas del sector a que el duro enfrentamiento político existente entre PSOE y PP pueda terminar siendo un obstáculo.

En este aspecto, se recuerda que el PSIB y Més han sido muy críticos con el Govern de Prohens en sus planes para impulsar la construcción de vivienda asequible.

Sin embargo, la Conselleria pone de relieve también que la primera promoción de VPL se ha levantado en Manacor, con el respaldo de un alcalde de Més.