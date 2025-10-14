Vídeo. Una empresa de chárter náutico muestra a vista de pájaro los efectos de las lluvias en el puerto de Ibiza
La ciudad de Ibiza sufrió este fin de semana dos tormentas, una el sábado por la tarde y otra el domingo por la mañana
La isla blanca se ha convertido en marrón. Es el color que han dejado las últimas tormentas en Ibiza que han puesto fin de forma apresurada a la temporada. El pasado fin de semana la dana 'Alice' se cebó con una isla en la que ya llovía sobre mojado. El sábado por la tarde Ibiza se volvió a inundar con unas fuertes y persistentes lluvias que continuaron el domingo por la mañana.
El resultado: plantas bajas de viviendas, locales comerciales y carreteras anegadas nuevamente, desprendimientos en calzadas, playas arrasadas por enormes torrentes de agua y la inquietud continua de los residentes de si podrían llevar a sus hijos al colegio o llegar o salir de sus puestos de trabajo.
La semana ha comenzado con alerta naranja, aunque, finalmente, la tormenta no llegó. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla hasta las 18 horas por fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas. Podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
La isla se despierta y mira al cielo completamente cubierto. En los últimos días, se ha pasado muy rápido de la alerta amarilla a la naranja y ha sonado en dos ocasiones (el 30 de setiembre y el 11 de octubre) la alarma de Protección Civil que no pudo salvar la vida de cientos de persona en la dana de Valencia.
A vista de dron
Estos días han circulado por las redes impresionantes imágenes de los estragos de la dana 'Alice' en las Pitiusas que han sepultado en el barro al mismísimo 'Ibiza Final Boss', como el coche rojo arrastrado por la corriente del río de Santa Eulària o imágenes aéreas de la ciudad teñida de marrón como las que subió una empresa de charter el día 12 de octubre, y que se adjunta en esta información.
En el vídeo puede verse el agua del puerto completamente marrón, así como parte del barrio de es Pratet, resignado a sufrir inundaciones de por vida mientras no se ponga solución.
