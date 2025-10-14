Los supervivientes de una Mallorca colapsada, en Santa Eulària y Formentera

'El jorn del judici', es el título de la obra teatral sobre los supervivientes de una Mallorca colapsada por una catástrofe natural que se podrá ver en el Teatre Espanya el domingo 19 de octubre a las 20 horas organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Además, la función se representará también en Formentera el sábado a las 20 horas, en la Sala de Cultura (Cine), dentro del ciclo ‘L’Illa a escena’.

La propuesta, de la compañía Produccions de Ferro, es una comedia dirigida a público joven a partir de 14 años y adulto. Escrita por Marta Barceló, Sergio Baos y David Mataró, la función se presenta en catalán, tiene una duración de 75 minutos y está recomendada para mayores de 14 años. La puesta en escena, que combina humor crítico con una estética contemporánea, propone una reflexión sobre el miedo, la incertidumbre y el absurdo de las relaciones humanas ante el colapso.

La pieza ofrece una mirada humorística a las relaciones entre cuatro personas que han sobrevivido a un fenómeno natural que ha afectado a la isla de Mallorca.

Las entradas para ‘El jorn del judici’ en Santa Eulària ya están disponibles en la web www.santaeulariadesriu.com.

Cambios en la programación cultural

En paralelo, el Consistorio de Santa Eulària ha informado de varias incidencias en la programación cultural causadas por la activación de avisos naranjas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología durante octubre. La obra ‘Una rueda que da vueltas’ queda cancelada definitivamente por la imposibilidad de reprogramar fecha, y el importe de las entradas se reembolsará de forma automática.

La charla informativa ‘Aprenem, gaudim i tastam patrimoni’ y el taller de pan, previstos en Can Planetes y Ca n’Andreu des Trull, respectivamente, quedan pendientes de nueva fecha.