Sindicatos de Ibiza piden más información y transparencia sobre la contratación del director de Gestión del Área de Salud

Organizaciones sindicales piden, al ser preguntados por este diario, más información y transparencia sobre la contratación del director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). En agosto dimitió a raíz de una notificación que un tercero presentó por escrito sobre su titulación en Gestión Comercial y Marketing, de la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales, una universidad privada. La comisión evaluadora comprobó entonces que no es una licenciatura homologada por el Estado y el alto cargo decidió dimitir. En septiembre volvió al mismo puesto tras una segunda convocatoria (también de libre designación) en la que en vez de una titulación superior se exigía Bachillerato.

"Deberían explicar con claridad cómo se ha producido esta contratación durante dos años sin que tuviese la titulación requerida. La discusión está en quién lo contrata, por qué lo contrata siendo conscientes de que no tiene la titulación, y por qué rebajan la titulación en las Pitiüses y, seguramente para justificarlo, también en Menorca", apuntan fuentes de UGT. Y es que la segunda convocatoria, publicada en el BOIB el 21 de agosto, indica que "para las áreas de salud de Menorca y de Eivissa y Formentera en el ámbito de gestión y servicios" el requisito académico es "tener un título oficial de Bachillerato, técnico o equivalente".

"Nadie discute que este directivo tenga el conocimiento y que en su etapa anterior, tanto en lo público como en lo privado, lo hiciera muy bien, pero es que había ese requisito", añaden desde UGT, que valora, por otro lado, que la relación con dicho directivo, Javier Marí Estellés, es de normalidad.

El Área de Salud pitiusa ya dijo, sobre esto, que Marí cuenta con una licenciatura universitaria, pero sin homologar por parte del Ministerio de Educación. "Pero en el ámbito de lo público, es necesario que el Ministerio te homologue. Hay, por ejemplo, mucha academia privada que habilita poder trabajar en el sector sanitario privado pero no en el público", concluye UGT.

Verónica León, delegada del Sindicato de Enfermería (Satse), explica que se han enterado de la dimisión y reincorporación del directivo a través de la prensa. "Preferimos recibir información oficial y ver qué explicaciones nos pueden dar, pero algún error debe haber al realizar un nombramiento si no se cumplen requisitos. De momento solo tenemos lo que ha salido en prensa". Afirma que la información con la que cuenta Satse sobre este asunto por el momento "no es suficiente para poder sacar una conclusión y valoración, porque es un tema complicado".

Rosa Planells, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y delegada sindical en la junta de personal de Asef, también asegura que no sabían nada sobre esto hasta que se publicó en este diario, y pide "más transparencia frente a la junta de personal". "Teníamos reunión de la junta en septiembre y la anularon. Todavía no nos han dicho cuándo va a ser", añade.

Este diario ha llamado a otros sindicatos este martes, pero no ha obtenido respuesta.