La Simfònica Illes Balears trae la música de Mozart a Ibiza con el flautista Rafael Adobas

La Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) ofrecerá un concierto extraordinario en la iglesia de Santa Creu de Eivissa el jueves 6 de noviembre a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo la dirección de Pablo Mielgo, la formación interpretará un programa dedicado íntegramente a Wolfgang Amadeus Mozart, con tres de sus obras más representativas: la obertura de 'Las bodas de Fígaro', el 'Concierto para flauta en sol mayor' y la' Sinfonía núm. 38 Praga'.

El concierto contará con la participación del flautista ibicenco Rafael Adobas como solista invitado. Nacido en Eivissa, Adobas inició sus estudios de flauta a los ocho años en el Conservatori d’Eivissa con Joana Moragues, y posteriormente continuó su formación con Anikó Pusztai y Vicens Prats en la Escola Superior de Música de Catalunya. Más tarde se trasladó a Alemania para estudiar en la Musikhochschule de Múnich con Andrea Lieberknecht y otros destacados profesores.

Adobas ha sido galardonado con el tercer premio y el premio a la mejor interpretación de obra encargada en el Concurso Internacional Carl Nielsen, y ha actuado como solista con la Orquestra Simfònica Odense, la Filharmònica de Copenhague, la Münchner Kammerorchester, la Norddeutsche Philharmonie Rostock y la Webern Kammerphilharmonie, entre otras agrupaciones europeas.

Con este concierto, la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears reafirma su "compromiso de equilibrio territorial y presencia en todas las islas, con el propósito de acercar la música sinfónica a todos los rincones del archipiélago y mantener un diálogo cultural constante entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera", según una nota de la OSIB.

El programa mostrará tres facetas del genio de Mozart: el brillo teatral de la obertura de Las bodas de Fígaro, la intimidad y virtuosismo del Concierto para flauta en sol mayor y la profundidad y majestuosidad de la Sinfonía núm. 38 'Praga', compuesta en 1787 y considerada una de las cumbres de su madurez creativa.

La Simfònica Illes Balears invita al público a disfrutar de esta cita musical única, en la que la belleza del repertorio mozartiano resonará en uno de los templos más emblemáticos de la isla.