La Simfònica Illes Balears trae la música de Mozart a Ibiza con el flautista Rafael Adobas

El concierto, dirigido por Pablo Mielgo, se celebrará el 6 de noviembre en la iglesia de Santa Creu con entrada libre y un programa íntegramente dedicado al compositor austríaco

El flautista ibicenco Rafael Adobas, en un concierto.

Redacción Cultura

Ibiza

La Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) ofrecerá un concierto extraordinario en la iglesia de Santa Creu de Eivissa el jueves 6 de noviembre a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo la dirección de Pablo Mielgo, la formación interpretará un programa dedicado íntegramente a Wolfgang Amadeus Mozart, con tres de sus obras más representativas: la obertura de 'Las bodas de Fígaro', el 'Concierto para flauta en sol mayor' y la' Sinfonía núm. 38 Praga'.

El concierto contará con la participación del flautista ibicenco Rafael Adobas como solista invitado. Nacido en Eivissa, Adobas inició sus estudios de flauta a los ocho años en el Conservatori d’Eivissa con Joana Moragues, y posteriormente continuó su formación con Anikó Pusztai y Vicens Prats en la Escola Superior de Música de Catalunya. Más tarde se trasladó a Alemania para estudiar en la Musikhochschule de Múnich con Andrea Lieberknecht y otros destacados profesores.

Adobas ha sido galardonado con el tercer premio y el premio a la mejor interpretación de obra encargada en el Concurso Internacional Carl Nielsen, y ha actuado como solista con la Orquestra Simfònica Odense, la Filharmònica de Copenhague, la Münchner Kammerorchester, la Norddeutsche Philharmonie Rostock y la Webern Kammerphilharmonie, entre otras agrupaciones europeas.

Con este concierto, la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears reafirma su "compromiso de equilibrio territorial y presencia en todas las islas, con el propósito de acercar la música sinfónica a todos los rincones del archipiélago y mantener un diálogo cultural constante entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera", según una nota de la OSIB.

El programa mostrará tres facetas del genio de Mozart: el brillo teatral de la obertura de Las bodas de Fígaro, la intimidad y virtuosismo del Concierto para flauta en sol mayor y la profundidad y majestuosidad de la Sinfonía núm. 38 'Praga', compuesta en 1787 y considerada una de las cumbres de su madurez creativa.

La Simfònica Illes Balears invita al público a disfrutar de esta cita musical única, en la que la belleza del repertorio mozartiano resonará en uno de los templos más emblemáticos de la isla.

