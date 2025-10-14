Sant Josep celebra la IX ‘Fira de la Sal’ con un programa reducido por la lluvia pero cargado de orgullo salinero

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia celebra este fin de semana la IX edición de la ‘Fira de la Sal’, una cita turística y cultural que homenajea la tradición salinera de las Pitiusas. Aunque el programa ha tenido que ajustarse debido a las condiciones meteorológicas adversas, el municipio mantendrá su tributo al “oro blanco” con una completa programación de actividades los días 17 y 18 de octubre en Sant Jordi, centro de esta edición.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, ha destacado que “aunque no es la primera vez que la climatología obliga a adaptar la feria", no querían "dejar pasar la oportunidad de demostrar que el pueblo salinero es fuerte y comprometido, y que sus tradiciones deben mantenerse y transmitirse para no caer en el olvido”.

Por su parte, la coordinadora de Turismo, Eva Ruiz, ha explicado que aunque sienten "tristeza por no poder celebrar las actividades previstas el domingo en el Parque Natural de ses Salines", se mantiene intacta "la ilusión de vivir un sábado lleno de propuestas en Sant Jordi”. Ruiz ha anunciado, además, la incorporación de Xicu y Jordi, dos personajes que se convertirán en “los nuevos guardianes de la sal y las tradiciones salineras”, y la creación de un mapamundi salinero que muestra los países a los que se exporta la sal de Ibiza, desde Japón o Estados Unidos hasta Reino Unido, Alemania o las Islas Feroe.

El mapamundi salinero de la Fira de la Sal / Ajuntament de Sant Josep

La feria comienza el viernes 17 de octubre, a las 19 horas, con la conferencia ‘La organización de la producción de la sal en les Salines d’Eivissa en la Edad Media’, a cargo del historiador Antoni Ferrer Abárzuza, en la iglesia de Sant Jordi.

El sábado 18 de octubre, la jornada arrancará a las 10 horas con un mercado artesanal en la plaza de Sant Jordi, que permanecerá abierto hasta las 17 horas. Habrá talleres infantiles como 'Ilustrando las salinas con acuarela y sal' o 'Taller creativo con pasta de sal', además de propuestas para adultos como 'Sales aromáticas, crea y llévate la tuya' y 'Elaboración de exfoliante con Sal d’Evissa'.

A las 12.15 horas, tendrá lugar la presentación oficial de Xicu y Jordi, seguida de un showcooking con el sello de Sabors d’Eivissa, en el que se prepararán recetas tradicionales como la salmuera de olivas, pescado y carne, junto a una versión local del nigiri japonés con pescado de Ibiza.

La comida popular de ossos amb col se servirá entre las 14 y las 16 horas en la iglesia de Sant Jordi, al precio de cinco euros por ración, acompañada de música en directo del grupo Cover Garden.

Conciertos en la plaza

Por la tarde, la plaza acogerá, desde las 18 horas, un concierto con la participación de Dos Tierras, Musika Banda (Euskadi) y la Banda Municipal de Sant Josep, en colaboración con el departamento de Cultura. A las 19.30 horas se celebrará la salpassa o bendición de la sal, seguida de una misa solemne a las 20 horas, y la jornada concluirá a las 20.45 horas con la proyección fotográfica “D’on venim', un homenaje a los trabajadores de les Salines d’Eivissa y su memoria colectiva.

Pese a las cancelaciones, el Ayuntamiento ha querido mantener viva una de las citas más emblemáticas del calendario cultural josepí. “La Fira de la Sal es mucho más que una feria”, concluye Eva Ruiz: “Es una celebración de lo que somos como pueblo y un homenaje a todos los que han hecho posible que la historia de ses Salines siga viva”.