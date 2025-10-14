Sanidad en Ibiza: el PSOE carga en el Parlament contra la contratación de un directivo del Área de Salud sin título homologado

La contratación del director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha llegado este martes al Parlament balear a raíz de una pregunta formulada por Irantzu Fernández, diputada ibicenca del PSOE. Todo se remonta al pasado agosto, cuando quien venía ejerciendo este cargo desde octubre de 2023, Javier Marí Estellés, dimitió después de que un tercero enviase una notificación por escrito sobre su titulación en Gestión Comercial y Marketing, obtenida en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales, una universidad privada. El título no está homologado por el Estado. "Es una licenciatura universitaria de cinco años. No está homologada por el Ministerio de Educación, pero no significa que no tenga ese título. En el título se indica que es licenciado", señaló el Área de Salud a las preguntas de este diario, haciendo hincapié, además, en que nunca hubo, por parte de Marí, ninguna falsificación de sus títulos ni voluntad de mentir. "También tiene un máster por la Universitat Pontifícia de Comillas y titulaciones adicionales en asuntos de gestión y logística", añadió Asef.

La comisión evaluadora del Servei de Salut constató que dicha notificación estaba en lo cierto y que esa licenciatura no entraría dentro de la opción de titulación "equivalente" que incluía el enunciado del requisito académico, al no estar homologada.

"Hace dos semanas le pregunté por el caos en el Área de Salud, por las continuas dimisiones entre sus directivos, y le pedí las razones. No me contestó, por supuesto, pero no se preocupe, ahora ya sabemos todos qué pasa. Los que se van, con un goteo constante, son todos aquellos que no quieren ser cómplices de sus chanchullos con el gerente [Enrique Garcerán]", ha dicho Fernández dirigiéndose a la consellera balear de Salud, Manuela García. "No hace falta que continúe dando vueltas y poniendo excusas de mal pagador para no contestar o para tener otra huida hacia adelante diciéndome que no soy sanitaria. Yo no soy sanitaria, usted, que sí lo es, no es una buena gestora", ha añadido la socialista antes de hacer un repaso de las dos convocatorias que se han abierto en los últimos años (la de 2023 y la de 2025) para ser director de Gestión.

"Durante casi dos años, Marí ha ejercido sin tener la titulación requerida: una titulación homologada. Se descubre el pastel, porque alguien lo denuncia, y este señor se ve obligado a dimitir. Hasta aquí usted podría alegar desconocimiento, aunque ya está mal que no comprueben los curriculums antes de nombrar a una persona. Pero es que ahora llega lo realmente escandaloso", ha proseguido la socialista antes de recordar que en septiembre del presente año Marí Estellés volvió a acceder al cargo después de que en la nueva convocatoria se rebajase el requisito académico: se pidió el Bachillerato.

La diputada Irantzu Fernández, del PSOE, durante la sesión parlamentaria de este martes. / Parlament de les Illes Balears

Fernández ha criticado que Salud volviese a sacar la plaza con este cambio en el requisito académico "en vez de denunciar a este señor públicamente por haber cometido un fraude, en vez de cesar inmediatamente al gerente por ser conocedor de esto y taparlo, en vez de tomar medidas disciplinarias".

Turno de la consellera

La consellera, por su parte, ha acusado a la diputada ibicenca de realizar "un análisis simplista y partidista": "Debería saber que el nombramiento del señor Javier Marí se realiza a propuesta de la comisión evaluadora. No lo hacemos nosotros. De todas maneras, le voy a explicar: estamos plenamente satisfechos con la labor que desarrolla el señor Marí y además cuenta con una dilatada trayectoria profesional, tanto en el sector público como en el privado". Asimismo, García también ha dicho que "los cargos de profesionales directivos son de libre designación y este cumple con los requisitos establecidos por la ley".

"¿Mintió o no mintió el señor Marí Estellés con su currículum? ¿Cumplía o no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo? Si los cumplía, ¿por qué tuvo que dimitir y por qué tuvieron que cambiar la convocatoria que pudiese volver a presentarse? ¿Dónde han puesto ustedes el listón del fraude?", ha contraatacado la diputada del PSOE.

"¿Usted hablando de fraude? ¿De traje a medida? ¿Traje a medida cuando la señora [Patricia] Gómez [anterior consellera balear de Salud] colocó a su marido [Juli Fuster] de director general [del Ib-Salut]? Este Parlament reprobó el nombramiento y tanto la señora Gómez como ustedes hicieron caso omiso. ¿Traje a medida? Nombrar a un asesor técnico de 20 años sin estudios superiores ni experiencia. ¿Traje a medida? En el 2022 la justicia les obligó a convocar de nuevo el mismo puesto, el de Gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera, para que la resolución estuviese al menos sujeta al ordenamiento jurídico", ha respondido la consellera en el último turno. "Podría seguir hablando de trajes a medida, pregúntele a su compañera de escaño si en la conselleria tuvo a un director general del que no constaba que tuviese acabada la carrera. Le daré una pista: gestionaba el mayor presupuesto de esta comunidad. Lo que le molesta, señora Fernández, es que tenemos proyecto para la sanidad de Ibiza y Formentera". En un momento dado de estas enumeraciones, la cámara ha enfocado a Fernández, que parecía decirle "miente" a la consellera desde su escaño.

Finalmente, la consellera ha utilizado sus últimos segundos para asegurar que trabajan por una sanidad "con más prestaciones y más derechos para los profesionales", antes de señalar que este miércoles "se completará la apertura del Centro de Atención Intermedia Ca na Majora" y que "se ha recuperado el servicio de Patología Dual". "Hemos completado el servicio de Psiquiatría, que dejaron desmantelado, con 18 psicólogos. A partir de mañana, se incorporan al Área de Salud cuatro psicólogos de Atención Primaria, derecho que ustedes limitaron a Mallorca". Ha añadido, sobre la captación de profesionales, que esta semana se han incorporado "un traumatólogo, un cirujano y un intensivista" y que trabajan para "continuar reduciendo listas de espera".

Sobre las dimisiones, renuncias y ceses en Asef, la gerencia dijo que no tienen un nexo, sino que se deben a diferentes casuísticas: personales en algunos casos y profesionales, en otros.