Retirado el último coche que obstaculizaba la carretera del aeropuerto de Ibiza

La carretera del aeropuerto de Ibiza recupera la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por la dana ‘Alice’. Este martes por la mañana se ha retirado el último vehículo que permanecía obstaculizando el tramo final cerrado, concretamente a la altura de la rotonda de ses Salines, en Sant Jordi.

El coche, un Mercedes de alta gama perteneciente a una empresa de alquiler, había quedado semienterrado en barro acumulados en los márgenes de la vía, tras ser arrastrado por el agua durante el temporal.

Dos equipos de Grúas Ibiza y una máquina retroexcavadora han trabajado durante horas para liberar el vehículo y despejar la calzada,

El último tramo de la carretera afectado por las inundaciones que han azotado la isla durante los últimos días se prevé que quede abierto a lo largo de esta mañana.

A primera hora de la mañana ha reabierto la carretera del aeropuerto que quedó inundada y cerrada al tráfico el pasado sábado por las intensas lluvias. En esta ocasión había un tercio de agua más que cuando cayó la tormenta del pasado 30 de septiembre, señalan desde Emergencias 112.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla por fuertes lluvias hasta las 18 horas.