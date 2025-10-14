Reabre la carretera del aeropuerto de Ibiza inundada desde el sábado por las lluvias

La carretera del aeropuerto de Ibiza (EI800) ha reabierto a primera hora de este martes por la mañana al tráfico, ha informado el Consell de Ibiza, después de quedar cerrada desde el pasado sábado por la tarde cuando las fuertes lluvias volvieron a inundar esta infraestructura por segunda vez en pocos días.

La UME se trasladó hasta la zona para achicar agua en el túnel a su paso por Sant Jordi. En esta ocasión, había un tercio de agua más que cuando cayó la tormenta del pasado 30 de septiembre, señalan desde Emergencias 112.

El Consell de Ibiza pide a los conductores que circulen con precaución. Además de agua, la red viaria queda cubierta de una capa de barro tras las tormentas.

En esta línea, el Consell insular y los ayuntamientos de la isla han emprendido una serie de medidas destinadas a proteger a la ciudadanía frente a futuras inundaciones entre los que se encuentra la necesidad de acometer en el futuro una remodelación en la autovía del aeropuerto que permita evitar los cortes cuando se produzcan fuertes lluvias.

Esta vía y el túnel de Puig d'en Valls son dos zonas a evitar en caso de precipitaciones como las vividas estos días porque se inundan y dejan atrapados vehículos en su interior. La avenida de Santa Eulària en Vila también se ha visto afectada por las tormentas estos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla este martes hasta las 18 horas por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrados que podrían venir acompañadas de tormenta.