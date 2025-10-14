Profesores del instituto Xarc se concentran en favor de Palestina

En vísperas de una jornada de huelga general en solidaridad con el pueblo palestino, un grupo de profesores del instituto Xarc muestra su apoyo a Palestina. Son siete, que de forma autónoma y motu proprio se reunen a la entrada del centro para celebrar una concentración de apoyo.

La cita, a las 12 de la mañana, transcurre rápida y sin mucho alboroto. A esa hora, como cualquier otro día, suena el timbre en el centro. Los alumnos son los primeros en aparecer, bajando al patio a toda prisa. Algunos de ellos salen del edificio en busca de un aperitivo en el supermercado cercano. En alguna de las paredes del recinto y en el mobiliario urbano cercano se observan pegatinas en favor de Palestina y del boicot a los productos de Israel. Aparece entonces Raúl, profesor del instituto, que se acerca a otro grupo de docentes cargando con una caja de la que saca banderas y bufandas palestinas que comienza a repartir entre sus compañeros.

Es la primera concentración en apoyo a Palestina que este grupo de profesores realiza de forma particular este curso. «El año pasado ya realizamos una concentración de este tipo a las puertas del centro y este año seguimos el camino de otros profesores que han hecho lo mismo en el Algarb y Sa Blanca Dona», recuerda Raúl. El docente se refiere especialemte a la concentración secundada por una veintena de profesores del instituto de Sant Jordi en la que se leyó un manifiesto condenando los ataques de Israel sobre la población gazatí. Esta concentración recibió, además, el apoyo del embajador de Palestina en España. Por este motivo, los docentes del Algarb implicados recibieron un requerimiento por parte de la conselleria en la que se les solicita no volver a repetir este tipo de acciones o, de lo contrario, se exponen a un expediente disciplinario. Raúl condena la actitud institucional y declara que este tipo de protestas no vulneran ninguna normativa.

Cómo abordar el conflicto palestino-israelí desde las aulas es una de las cuestiones que más debate genera entre profesores, según cuenta Raúl. «En general, los alumnos no están muy concienciados de la gravedad del conflicto», añade el docente. Aunque, explica, siempre hay algún estudiante que se muestra más interesado en temas de actualidad como este. «Los alumnos de origen musulmán suelen tener una mayor sensibilidad con el conflicto», apunta Raúl.

Todos los ojos en Gaza

Este miércoles el país vive una jornada de huelga general por Palestina, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (Rescop) y convocada en Balears por los sindicatos CGT, CIS, Alternativa Docente, CNT, SOMOS Sindicalistas, FIST y STEI.

De acuerdo con Raúl, varios de los profesores y estudiantes del centro valoraban este martes la opción de secundar este paro, así como de asistir a la protesta convocada a las 19 horas en Vara de Rey, bajo el lema ‘Todos los ojos en Gaza’. «La idea es acudir a la manifestación con varios profesores del centro, de manera que mostremos un bloque unido en el sector de la educación», indica el docente.