Premio para una espectacular imagen de una nebulosa oscura tomada desde Ibiza

Una imagen de una sección de la nebulosa LDN 1641 tomada desde el observatorio de Cala d'Hort y firmada por Mar Mérida, ha sido elegida como imagen del día por Astrobin, el portal de referencia para los astrofotógrafos a nivel mundial, según destaca la Agrupació Astronòmica d'Eivissa a través de sus redes sociales.

Se trata de IC 427, una sección de la citada nebulosa oscura LDN 1641, "que aloja una gran cantidad de estrellas variables y protoestrellas, aún en una fase en que están envueltas en gas", explica la AAE.

"Este campo abigarrado de gas y polvo, situado al sur de la nebulosa de Orión, tiene en su zona central la nebulosa NGC 1999, también llamada 'Keyhole nebula’ por su parecido con una cerradura. Es esta una nebulosa de reflexión que brilla por la luz de la estrella variable V380 Orionis y que tiene en su centro un vacío, cuya causa se sigue investigando, pero se piensa que la ausencia de materia en ese punto puede ser debida a chorros de gas y radiación de estrellas cercanas", continúa la AAE en sus redes.

52 horas de exposición

La imagen consta de 52 horas de integración de datos Ha LRGB adquiridos por el Telescopio de Cala d’Hort entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, que ha sido reprocesada.

El telescopio de Cala d’Hort es propiedad del Consell de Ibiza y está gestionado por la Agrupación Astronómica d’Eivissa.