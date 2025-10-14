Nace el 'Fantasía Art Pop Up', una jornada dedicada a la creatividad y a las artes en Ibiza

El arte, la música y la comunidad creativa de Ibiza tienen una nueva cita este sábado 18 de octubre en el Hipódromo de Sant Rafel, que se transformará en un espacio de expresión artística con la primera edición de 'Fantasia Art Pop Up'. La iniciativa nace como una extensión del 'Fantasia Ibiza Festival' y busca mantener vivo su espíritu durante todo el año, fomentando la conexión entre artistas y público.

Durante la jornada se dará a conocer la fecha oficial del 'Fantasia Ibiza Festival 2026'. Además, se presentará la convocatoria para el concurso del cartel de su cuarta edición. Esta está abierta a creadores tanto locales como internacionales. Ambas iniciativas refuerzan la vocación participativa y evolutiva de este festival, consolidado como referente de la creatividad contemporánea en la isla.

El proyecto está impulsado por la Asociación de Arte y Cultura Tetra, presidida por Lucía Barbiero, mente creativa del festival que subraya “la importancia de mover el arte fuera de los espacios convencionales, acercándolo al público y reivindicando rincones icónicos de Ibiza como el Hipódromo de San Rafael”.

En esta primera edición, el colectivo M.A.S.S., liderado por Patricia Abad, se suma a la organización con el objetivo de promover espacios seguros y libres para la creación artística. El evento cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, que colabora para fortalecer la cultura y el arte local.

Un día entero de arte, música y talleres

La jornada se extenderá desde las 11.11 horas de la mañana hasta las 23.11 horas , con una ceremonia de apertura con Cacao a cargo de Elena Teixidor y un cierre simbólico con la ceremonia de Algarrobo de Foxy Bitch.

Durante doce horas, el público podrá disfrutar de un mercado artesanal y de pintura con artistas como Ezequiel Herrera y Tomás Valverde, sesiones de vinilo con Radio Ibiza Paradise y una exposición de graffiti con obras de creadores que participaron en anteriores ediciones del festival: Fossi, Zsar, Mondobiq, María Vila, Pief i Ruinseñor, Erick Tatoo, Ariel Gellida, BOKE, Chispart y Enia.

Estas piezas formarán parte de una subasta de arte urbano, que busca dar nueva vida a las obras y acercarlas al público coleccionista. Entre ellas destaca 'La Bailarina', del artista Ángel Nave, elegida como portada de esta edición especial.

Talleres, charlas y performances

El programa incluye talleres de mandalas, collage y acuarela con Lucrecia César, un rincón para niños con pintacaras gratuito a cargo de Abymagicolors, y actividades participativas como danza africana con Rocío de la Llave y el percusionista Ablay, fusión de danza con Fusion Dance Ibiza y una introducción al clown para adultos con Laura 'Mandarina' Muñoz.

También se desarrollarán charlas sobre creatividad y desarrollo personal, abordando temas como la intuición y visión extraocular con Freyah Ángela, la educación infantil desde el corazón con Cristina Rivera, y Gaia Touch con Cecilia Inés.

La programación se completa con el rodaje del programa infantil 'Paz para el planeta' de Susana Paz, la performance 'Círculo de movimiento y ritmo' de Louki Jambé, y una performance poética de Sara Fénix.

El broche final será una fiesta sonora al aire libre en la plaza circular del hipódromo, con los djs Juan Amigó, Oriam, Foxy Bitch y Audera, que ofrecerán un viaje musical hasta la medianoche.

El evento cuenta con una entrada simbólica que da acceso a todas las actividades, mientras que los niños podrán entrar gratis.