Un turista surfea la obra de Okuda con las lluvias torrenciales de Ibiza

La misma lluvia que tanto dolores de cabeza está causando a no pocos vecinos y empresarios de Ibiza y Formentera ha sido, en cambio, toda una diversión para otros. Miles de personas ya demostraron en los closings de las discotecas este fin de semana que una dana como 'Alice' no iba a aguar sus planes. Pero no han sido los únicos.

Nikhil Envy, que se define como artista en su perfil de YouTube, ha grabado cómo un hombre aprovecha la tormenta en Sant Antoni para convertir la intervención de Okuda en la calle Santa Inés de Sant Antoni en toda una diversión. El hombre, vestido con pantalón negro y camiseta blanca, se lanza desde el principio de la vía deslizándose sobre su torso calle abajo.

Desde los bares cercanos, donde muchos se refugian de la tormenta, observan y graban al hombre, que se desliza en varias ocasiones por los diferentes tramos de la calle, pasando frente a las terrazas de los establecimientos, ya recogidas. El 'Okuda surfer' se sujeta bien los pantalones antes de iniciar el descenso, que completa en tres tandas, ya que la fuerza del agua no es suficiente para arrastrarle de una sola vez hasta el passeig de ses Fonts.