Llega la dana: corriendo a recoger a los niños del colegio a media mañana

No eran las once de la mañana cuando a los móviles de miles de familias llegaba un aviso: «De acuerdo con las instrucciones de la dirección general de Emergencias, por el avance en la situación de alerta se ha activado el protocolo de salida anticipada. Si es posible, deberéis recoger a vuestros hijos de los centros antes de las 12 horas».

Dos madres recogen a sus hijos en Sa Graduada. | JUAN A. RIERA

Un mensaje que sembraba el caos en muchos padres y madres. Algunos de ellos recurrían a los sufridos abuelos, que abandonaban sus quehaceres para ir a buscar a sus nietos. Otros comunicaban a sus jefes que tenían que abandonar sus puestos de trabajo para ir corriendo al colegio. Quienes no podían, de ninguna de las maneras, dejar el trabajo y no tenían a nadie a quien recurrir comenzaban a sudar y angustiarse. El tiempo de reacción era, además, muy corto. Insuficiente para buscar opciones.

Minutos después, tanto el Govern como la dirección general de Emergencias matizaban que no era a las 12, sino a las 13 horas: 60 minutos más tarde. En muchos centros habían optado por dar una hora más de margen con la intención de que a la una del mediodía los colegios e institutos estuvieran ya vacíos de alumnos. Una incertidumbre más para las familias, que no sabían si fiarse del mensaje que les había llegado o de lo que el Govern y Emergencias estaban difundiendo a través de las redes.

«Se ha suspendido el servicio de transporte escolar con el objetivo de garantizar que los alumnos queden bajo la supervisión directa de sus familias», continuaba el mensaje. Sin transporte escolar. Una pesadilla para quienes recurren a este servicio por la falta de vehículo.

La salida adelantada de los alumnos generó no pocos problemas de tráfico. Los accesos a la ciudad de Ibiza, por ejemplo, estuvieron casi una hora con retenciones importantes. A ellos se sumaban, además, los trabajadores de instituciones públicas como el Consell o el Ayuntamiento, que anunciaban el cierre de la mayoría de sus servicios de atención al público. En algunos casos a las 13 horas y en otros, a partir de las 14 horas.

Algunas familias, al ver la alerta naranja, habían optado por no llevar a sus hijos al colegio, temiendo que algo así podría pasar. Desde los centros explicaban también a padres y madres que, en el caso de no poder acudir a recoger a sus hijos antes de la una, que no se preocuparan, que estaban en buenas manos y bien cuidados.