La sucesión de lluvias torrenciales e inundaciones que están sufriendo las Pitiusas en los últimos días. Aunque es un fenómeno más o menos común al final del verano, lo que no es tan habitual es que se vayan enlazando unas con otras. El paso de la dana ‘Alice’ ha supuesto un duro golpe, sobre todo para algunas zonas de Ibiza que aún estaban intentando recuperarse de los efectos de la tormenta ‘Ex Gabrielle’ de la semana anterior. Comercios, sótanos, garajes, aparcamientos... han vuelto a inundarse con pocos días de diferencia y cuando muchos pensaban que lo peor había pasado. Y además las alertas se mantienen para los próximos días.

Llama la atención

Que las fiestas de cierre de las discotecas se mantuvieran sin cambios pese a los avisos de lluvias intensas, a lo que había sucedido en los días previos y al llamamiento a la «responsabilidad» de los locales que se había hecho desde la Dirección General de Emergencias del Govern. El caso es que al final no pasó nada grave y la noche del domingo al lunes ha sido probablemente la más tranquila, en el aspecto meteorológico, de la última semana.