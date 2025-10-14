Un Lamborghini, con el agua al cuello el día de los 'closings' de las discotecas de Ibiza

Un Lamborghini con el agua al cuello. Es la estampa que llamó la atención este sábado por la tarde a algunos de quienes desafiaban a la intensa lluvia para atravesar Platja d'en Bossa rumbo al closing de Ushuaïa.

Aparcado en la calle Begònies, casi al final, cuando ésta llega a la playa, el vehículo, de color negro, apenas sobresale del mar de agua marrón en el que se había convertido la zona y tiene las luces encendidas. En las imágenes grabadas por una turista que se dirigía al cierre de la temporada del popular establecimiento.

Los comentarios al vídeo ironizan sobre la isla convertida en Venecia, pero también algunos afirman que ver un coche de lujo como ése en esas condiciones "duele".