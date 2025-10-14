Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorena del Valle, directora general de Movilidad: "Hay que tomarse muy en serio el drenaje de la autovía del aeropuerto de Ibiza"

El Govern busca una alternativa "provisional" para evitar que se inunde cada vez que llueve

Aarón Benet

Aarón Benet

Ibiza

En la reunión celebrada este martes a mediodía del Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal en el cuartel de Sa Coma también participó la directora general de Movilidad de Balears, Lorena del Valle Alonso, quien habló sobre las actuaciones en las que trabaja el Govern para evitar que “se repita el grave problema que se produce en esta carretera cuando hay lluvias torrenciales”. La directora general subrayó que “es necesario solucionar el problema estructural de drenaje que existe desde hace muchos años en la autovía del aeropuerto”. “Es algo que debemos tomarnos muy en serio y nuestro objetivo real es solucionarlo”, añadió Alonso.

Mientras se llevan a cabo actuaciones para solucionar definitivamente el problema estructural de la autovía EI800, el Govern trabaja "paralelamente en otra solución provisional". A fin de evitar inundaciones y desastres en una de las principales vías de circulación de la isla, se han realizado a lo largo de este martes trabajos de reparación en la rotonda del hipódromo de Sant Jordi, quitando, al margen de agua, el material acumulado, que era "mucho".

Esta vía y el túnel de Puig d'en Valls son dos zonas a evitar en caso de precipitaciones como las vividas estos días porque se inundan y dejan atrapados vehículos en su interior.

