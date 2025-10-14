El Institut d'Estudis Eivissencs dedica su curso de cultura a la figura de Joan Marí Cardona

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) dedica la edición número 51 del ‘Curs Eivissenc de Cultura’ a la figura de Joan Marí Cardona, una de las personalidades más destacadas en la investigación y difusión de la historia y la cultura de las Pitiusas durante la segunda mitad del siglo XX.

Bajo el título ‘A Joan Marí Cardona, en el seu centenari’, esta edición especial se enmarca en la celebración del 'Any Joan Marí Cardona', impulsado por el IEE en coordinación con el Consell d’Eivissa, y reúne un conjunto de actividades culturales y académicas que rinden homenaje al canónigo, archivero, historiador y divulgador ibicenco.

El programa, que se desarrollará íntegramente en Sant Rafel, su pueblo natal, entre el 18 de octubre y el 28 de noviembre, incluye conferencias, una mesa redonda y presentaciones de publicaciones que abordan su legado en los ámbitos de la historia, la lengua, la geografía y la comunicación.

El ‘Curs Eivissenc de Cultura’ se inaugurará el sábado 18 de octubre, a las 19 horas, con la presentación del libro ‘Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses’, escrito por Felip Cirer Costa por encargo del Consell d’Eivissa. El acto, que se celebrará en la iglesia de Sant Rafel, contará con la participación del obispo Vicent Ribas Prats, la consellera insular de Cultura, Sara Ramon, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra.

Conferencias, teatro y exposición

A partir de esa fecha, el ciclo continuará con varias conferencias a cargo de expertos como Enric Ribes i Marí, Josep Antoni Prats Serra y Antoni Ferrer Abárzuza, que analizarán diferentes aspectos de la trayectoria intelectual de Marí Cardona. También se celebrará la mesa redonda ‘Fent memòria de Joan Marí Cardona’, con la participación de personas que lo conocieron de cerca, y la clausura, el 28 de noviembre, incluirá la presentación del número 78 de la revista ‘Eivissa’, monográfico dedicado a su memoria.

Este homenaje forma parte de una programación más amplia que incluye, además del curso, una pieza teatral cantada titulada ‘Camins d’Història. Oratori Joan Marí Cantada’, una exposición fotográfica sobre su vida y una excursión guiada por los lugares ligados a su historia personal.

Con esta edición, el IEE reafirma su compromiso con la divulgación cultural y el conocimiento del patrimonio pitiuso, en una cita que se celebra ininterrumpidamente desde 1974 y que se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales de la isla.