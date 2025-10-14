El Ayuntamiento de Ibiza inicia las obras de rehabilitación de la plaza de sa Carrossa con una inversión de más de 950.000 euros

El Ayuntamiento de Ibiza ha comenzado las obras de rehabilitación y reforma de la plaza de sa Carrossa, "uno de los proyectos más relevantes dentro del plan de mejora del patrimonio y los espacios públicos del casco histórico de Dalt Vila". La intervención, adjudicada a Hermanos Parrot S.A. por un importe de 951.305 euros, está cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU y tiene como objetivo modernizar las infraestructuras y revitalizar este espacio emblemático, según explica en una nota el Consistorio.

El proyecto abarca una superficie de 1.785 metros cuadrados y se enmarca en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Dalt Vila - Es Soto. La actuación contempla la renovación de los servicios básicos, la mejora de la accesibilidad y la creación de zonas ajardinadas y de convivencia, respetando los valores patrimoniales y paisajísticos del entorno.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha destacado que esta actuación “supone un paso más en la recuperación del patrimonio histórico y en la creación de espacios públicos de calidad para los vecinos y visitantes”. Según ha explicado, las obras permitirán “renovar las infraestructuras, mejorar la accesibilidad y crear nuevos espacios que respetan el entorno histórico, manteniendo elementos emblemáticos como la escultura de Isidor Macabich”.

Triguero ha subrayado que esta intervención forma parte de un plan más amplio de transformación urbana en los barrios históricos de la ciudad. “Tenemos siete obras en ejecución y en las próximas semanas comenzará otra más, con una inversión total de nueve millones de euros. La transformación de Ibiza ya ha comenzado. Con las actuaciones en sa Peixateria, el Mercat Vell, la calle Santa Maria, sa Carrossa, la calle General Balanzat y la plaza de Vila devolveremos la vida a estos barrios históricos. Nuestro compromiso es claro: recuperar espacios para la gente y hacer de Ibiza una ciudad más viva, accesible y respetuosa con su patrimonio”, ha afirmado el alcalde.

La remodelación de la plaza de sa Carrossa se prevé que suponga un importante impulso para la actividad ciudadana y turística de Dalt Vila, consolidando este enclave como un punto de encuentro entre historia, cultura y vida cotidiana.