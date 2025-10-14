Ibiza y Formentera, a la cola en el diagnóstico educativo

Ibiza y Formentera han obtenido los resultados más bajos del archipiélago en las pruebas de diagnóstico del curso 2024-2025, realizadas por el Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (Iaqse) para medir las competencias básicas del alumnado en catalán, castellano, inglés y matemáticas.

En esta convocatoria participaron cerca de 36.000 alumnos de Balears de cuarto de Primaria, segundo y cuarto de Secundaria —este último nivel evaluado por primera vez—. En líneas generales, las puntuaciones confirman una tendencia observada en cursos anteriores: las mujeres obtienen mejores calificaciones en las materias lingüísticas, mientras que los hombres destacan en matemáticas.

Según los datos difundidos por la conselleria de Educación, los centros de Mallorca y Menorca presentan los mejores resultados, mientras que Ibiza y Formentera se sitúan en la franja inferior, tanto en lenguas como en matemáticas. En las Pitiusas, el descenso más significativo se ha registrado en catalán e inglés, especialmente en segundo de Secundaria, mientras que las competencias en castellano y matemáticas muestran una consolidación algo mayor.

En el conjunto de las islas, los alumnos de cuarto de Primaria han mejorado sus resultados respecto al curso pasado en todas las áreas evaluadas. En cambio, en segundo de Secundaria se observa una pérdida de nivel en inglés y catalán y en cuarto de Secundaria, más del 52% del alumnado ha consolidado las competencias en castellano e inglés, frente al 46% en catalán. En matemáticas, los porcentajes bajan al 35% en la modalidad A y 43% en la B, cifras que servirán como punto de partida para establecer estrategias de refuerzo.

Adaptaciones para alumnos con discapacidad

Las pruebas, realizadas los días 7 y 8 de mayo en Secundaria y 14 y 15 de mayo en Primaria, incluyeron este año adaptaciones especiales para alumnado con discapacidad visual, con materiales en Braille, tipografías ampliadas, gráficos táctiles y lectura asistida, en colaboración con la ONCE y el equipo Eadivi.

El Iaqse ha remitido a cada centro un informe individualizado que compara sus resultados con la media autonómica, insular y por titularidad del centro, con el objetivo de orientar las medidas de mejora pedagógica.

Desde la conselleria de Educación y Universidades se ha recordado que este curso se han implantado nuevos currículos en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que incluyen más horas lectivas en matemáticas y lenguas, así como una revisión metodológica, en el marco de una estrategia global para reforzar el aprendizaje competencial y mejorar los resultados educativos en todas las islas, especialmente en Ibiza y Formentera.