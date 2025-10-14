Ibiza celebra la ‘Trobada de Pobles’ los días 18 y 19 de octubre en el Recinto Ferial

El Recinto Ferial de Ibiza acogerá los próximos 18 y 19 de octubre una nueva edición de la ‘Trobada de Pobles’, un evento ya consolidado como una de las celebraciones más esperadas del otoño ibicenco. La cita, organizada por el Consell d’Eivissa, reunirá a diez casas regionales y asociaciones culturales que compartirán sus tradiciones, vestimentas típicas y gastronomía, ofreciendo un recorrido por la diversidad cultural que convive en la isla.

Entre las entidades participantes estarán las asociaciones de Cantabria, República Dominicana, Brasil, Tahití, Bolivia, Filipinas, València y Paraguay, junto al Coro de la Hermandad Rociera y la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, que representará la tradición local con un estand dedicado al folklore, la música popular y las raíces eivissencas.

Durante todo el fin de semana habrá actuaciones musicales y folklóricas, un espacio de ocio infantil y una amplia degustación de platos del mundo de 13 a 15.30 horas. La jornada del sábado comenzará a las 10 horas, con inauguración oficial a las 10.30 horas, mientras que el domingo las actividades se desarrollarán de 10 a 18 horas. La entrada será libre y gratuita.

Recuperado el año pasado

La consellera de Participació Ciutadana, Marilina Ribas, ha destacado que la ‘Trobada de Pobles’ “es una fiesta de convivencia y de reconocimiento a todas las comunidades que hacen de Eivissa una isla diversa y abierta al mundo”. Ribas ha recordado que este encuentro se recuperó el año pasado tras ocho años sin celebrarse, como respuesta a una demanda histórica de las casas regionales, y ha subrayado que “su continuidad en esta segunda edición confirma el éxito de la iniciativa”.

La consellera ha añadido que el evento “es también una magnífica oportunidad para que todos los eivissencos y eivissenques se acerquen a las distintas culturas y países con los que convivimos, compartiendo tradiciones, gastronomía y música en un ambiente de respeto y hermandad”.