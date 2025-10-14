Una guardería de Ibiza pide ayuda para sufragar los desperfectos de lluvias e inundaciones

"El martes 30 de septiembre Ibiza sufrió graves inundaciones, y la guardería Eduka en Jesús, un pilar muy querido de nuestra comunidad, dirigida con amor durante muchos años por María ha quedado gravemente dañada. La escuela necesita ahora reparaciones urgentes, incluyendo nuevos suelos y trabajos de restauración, para que los niños puedan volver a sus aulas de forma segura". Así comienza el mensaje con el que la comunidad educativa del centro pide ayuda a través de la plataforma gofundme, para la que piden "cualquier contribución, grande o pequeña", que permita al centro reabrir las puertas "lo antes posible".

El centro cifra el coste de los daños en más de 25.000 euros, motivo por el que, según explican, han tenido que incrementar la cantidad que buscan recaudar, que en un primer momento era de 12.000 euros. A media mañana de este martes sumaban ya más de 8.000 euros. El centro pide también a familias que tengan juguetes en buen estado, que se los donen para poder remplazar los que se han perdido con el agua.

La situación en la que se encuentra este establecimiento es la misma por la que están pasando no pocos empresarios de la isla tras las lluvias torrenciales de los últimos quince días. Muchos han visto como sus negocios han quedado destrozados y, si quieren reabrir, no tienen más remedio que adelantar el dinero de las reparaciones, ya que temen que los seguros tarden en pagar. La desesperación en algunos es brutal, ya que no disponen de fondos para adelantar el pago de reparaciones, obras y compra de material para sustiruir aquel que tenían en stock y que se ha perdido con el agua.