La exposición y el coloquio sobre migraciones del Fons Pitiús llegan a Sant Antoni

El Fons Pitiús de Cooperació organiza un coloquio y la proyección de los audiovisuales de la exposición ‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’, que tendrá lugar el 17 de octubre a las 19 horas en el Espai Cultural sa Punta des Molí, en Sant Antoni de Portmany. La muestra, que puede visitarse en el mismo espacio del 14 al 30 de octubre, recoge los relatos de migración de 25 personas originarias o residentes en las Illes Pitiüses, a través de entrevistas, textos y fotografías que reflejan historias de ida y vuelta entre Eivissa, Formentera y otros lugares del mundo.

Durante el acto del día 17 se proyectará un audiovisual de 30 minutos que acompaña la exposición, seguido de un coloquio con la participación de tres protagonistas vinculados al municipio de Sant Antoni: Margarita Torres, sobrina de Catalina Torres, quien emigró de Eivissa a Argel en 1929; Alseny Kamara, natural de Mauritania y residente en la isla desde 2018, y Reyna Burgos, originaria de Ecuador, que llegó a Eivissa en 2002.

Reflexiones sobre las historias

El encuentro permitirá reflexionar sobre las historias de hombres y mujeres de las Pitiüses que durante el siglo pasado tuvieron que partir para empezar de nuevo lejos de su hogar, y cómo esas experiencias conectan con las vivencias actuales de las personas inmigrantes que hoy residen en la isla.

El Fons Pitiús de Cooperació es una asociación que trabaja por la paz, la justicia social, los derechos fundamentales y el medio ambiente. Esta actividad forma parte de su campaña de sensibilización ‘Enfront del racisme i la xenofòbia, actuam!’, y busca crear un espacio de empatía y conexión con realidades diversas que también forman parte de la historia de las islas.