Drenaje y protección de zonas vulnerables frente a las inundaciones en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un total de diez actuaciones preventivas de emergencia para minimizar los efectos de los fuertes temporales registrados en los últimos días en el municipio. Los trabajos, coordinados por los servicios municipales con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Policía Local de Ibiza, se centran principalmente en mejorar el drenaje y proteger las zonas más vulnerables frente a posibles inundaciones.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras, diseñado para coordinar las intervenciones en las áreas más afectadas por las lluvias.

El cuarto teniente de alcalde, Jordi Grivé, explica que la iniciativa tiene como objetivo “mejorar la capacidad de evacuación de uno de los canales de salida de ses Feixes y reforzar la protección de la ciudad ante episodios meteorológicos extremos”.

Varios operarios colocan sacos terreros en Ibiza. / A. E.

Uno de los principales puntos de intervención ha sido el torrente de sa Llavanera, donde el personal de la contrata de mantenimiento ha trabajado para aumentar la capacidad de drenaje de uno de los dos ramales y proteger los apartamentos Brisol en su llegada al puerto. En la misma zona se ha llevado a cabo una segunda actuación, retirando un paso hacia unos aparcamientos que dificultaba la libre circulación del agua.

Retirada de vehículos en el cauce del torrente

En el torrente de Cas Capità se han desarrollado la tercera y la cuarta acción: una en la confluencia con la E-10 (primer cinturón de ronda), en colaboración con la UME, y otra en el ramal que conecta la E-10 con el puerto, en ses Feixes. En este tramo se ha intervenido junto con la Policía Local para retirar una docena de vehículos que se encontraban sobre el cauce, lo que impedía la limpieza y bloqueaba el drenaje, provocando la inundación de la zona de almacenamiento de hidrocarburos.

La quinta actuación se ha llevado a cabo en el puerto de Ibiza, donde se detectó una infraestructura completamente obstruida que se ha limpiado para restablecer el flujo de evacuación hacia el mar. La sexta intervención ha tenido lugar en la avenida de Santa Eulària, una de las áreas más afectadas por los temporales, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje.

Finalmente, el Ayuntamiento ha realizado cuatro actuaciones preventivas adicionales junto a la UME en los aparcamientos Girasoles y Brisol, donde se han instalado muros inflables y sacos de contención para limitar la entrada de agua a los aparcamientos subterráneos y evitar nuevas inundaciones.