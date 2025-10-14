El DJ Seth Troxler pide ayuda para rescatar su colección de vinilos dañada por las inundaciones en Ibiza
Ofrece 10 €/hora a quien le ayude a limpiar las piezas que quedaron "completamente bajo el agua"
El DJ y productor de música electrónica Seth Troxler ha lanzado un llamamiento urgente tras las intensas lluvias que azotaron Ibiza hace dos semanas: su colección de vinilos sufrió daños severos y solicita ayuda local ofreciendo una compensación económica para rescatar los discos.
Troxler ha explicado en sus redes sociales que, de un total aproximado de 12.000 vinilos, unas 6.000 piezas quedaron "completamente bajo el agua" durante las inundaciones provocadas por la tormenta.
Aunque ha intentado rescatar algunos discos junto a su mujer y amigos, reconoció que el proceso es emocionalmente agotador y que el tiempo es crítico: el moho y el deterioro podrían hacer irreversible el daño si no se actúa pronto. Por ello, Troxler invita a quienes residan en Ibiza a colaborar durante el fin de semana para clasificar, secar y limpiar los discos afectados, ofreciendo una tarifa de 10 €/hora como retribución.
El estadounidense es especialmente conocido por su histórica residencia en CircoLoco, una de las fiestas más icónicas de la isla, celebrada en el DC 10.
De hecho, ha formado parte de su cartel durante más de 15 años, lo que lo convierte en un rostro habitual y muy vinculado a la vida nocturna ibicenca. Su presencia en la isla no se limita a las cabinas: pasa temporadas allí y mantiene una relación estrecha con la comunidad local de música electrónica.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo