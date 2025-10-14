Denuncian residuos y pestilencia en la bahía de Portmany tras la tormentas
Alertan de la presencia de posibles bacterias fecales en el agua tras el colapso del sistema de saneamiento
La asociación ecologista Salvem sa Badia ha denunciado este domingo que la bahía de Portmany amaneció repleta de toallitas, residuos y un fuerte olor tras las intensas lluvias del fin de semana. Pese al estado del agua, las playas permanecieron abiertas, lo que, según la agrupación, expuso a los bañistas a posibles riesgos sanitarios por bacterias fecales.
Los activistas aseguran que se contabilizaron miles de residuos flotantes en zonas como s’Estanyol, Port des Torrent, Platja d’en Xinxó y Caló des Moro, donde incluso se observó a personas bañándose sin advertencias visibles sobre la contaminación. La organización ha recogido muestras del agua para ser analizadas en laboratorio.
Infraestructura obsoleta
Salvem sa Badia atribuye el problema al sistema de saneamiento unificado de la zona, que canaliza aguas pluviales y residuales por una única red, la cual se desborda cada vez que llueve, provocando vertidos contaminantes al mar. Además, aseguran que la infraestructura está obsoleta y sufre atascos y roturas frecuentes en las estaciones de bombeo.
La asociación exige a los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, así como al Govern balear, que aborde de manera urgente la renovación del sistema de saneamiento, con la separación de las redes pluviales y fecales, como única solución estructural para evitar nuevos episodios de contaminación marina.
El colectivo recuerda que estos vertidos han sido “reiterados” durante toda la temporada y advierte del impacto ambiental y en la salud pública si no se actúa de inmediato.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La dana regresa con furia y vuelve a inundar Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo