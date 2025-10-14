Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian residuos y pestilencia en la bahía de Portmany tras la tormentas

Alertan de la presencia de posibles bacterias fecales en el agua tras el colapso del sistema de saneamiento

Imagen del vertido en la Bassa des Regueró que llevó al cierre preventivo de s'Arenal en julio / Marcelo Sastre

Nuria García Macias

La asociación ecologista Salvem sa Badia ha denunciado este domingo que la bahía de Portmany amaneció repleta de toallitas, residuos y un fuerte olor tras las intensas lluvias del fin de semana. Pese al estado del agua, las playas permanecieron abiertas, lo que, según la agrupación, expuso a los bañistas a posibles riesgos sanitarios por bacterias fecales.

Los activistas aseguran que se contabilizaron miles de residuos flotantes en zonas como s’Estanyol, Port des Torrent, Platja d’en Xinxó y Caló des Moro, donde incluso se observó a personas bañándose sin advertencias visibles sobre la contaminación. La organización ha recogido muestras del agua para ser analizadas en laboratorio.

Infraestructura obsoleta

Salvem sa Badia atribuye el problema al sistema de saneamiento unificado de la zona, que canaliza aguas pluviales y residuales por una única red, la cual se desborda cada vez que llueve, provocando vertidos contaminantes al mar. Además, aseguran que la infraestructura está obsoleta y sufre atascos y roturas frecuentes en las estaciones de bombeo.

La asociación exige a los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep, así como al Govern balear, que aborde de manera urgente la renovación del sistema de saneamiento, con la separación de las redes pluviales y fecales, como única solución estructural para evitar nuevos episodios de contaminación marina.

El colectivo recuerda que estos vertidos han sido “reiterados” durante toda la temporada y advierte del impacto ambiental y en la salud pública si no se actúa de inmediato.

