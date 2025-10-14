El delegado del Gobierno acusa a PP y Vox de usar la inmigración «para ganar votos»

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha acusado este martes al PP y a Vox en la Comisión Mixta sobre la Insularidad (Congreso y Senado) de crear «el problema de la migración» e introducirlo en la «mentalidad colectiva» para así «ganar votos» y tapar sus «dificultades y mala gestión». Durante su comparecencia en el Senado, Rodríguez ha respondido a las críticas de los diputados baleares Jose Vicente Marí (PP) y Jorge Campos (Vox), solicitantes de esta comparecencia, sobre la gestión migratoria en el archipiélago, asegurando que el problema migratorio es el «número dos» entre la ciudadanía por intención de la derecha y para su conveniencia.

«Ustedes utilizan la migración para ganar votos y como una manta que tape toda su dificultad y su escasa gestión», ha reprochado el político socialista, que ha acusado al PP y a Vox de utilizar el argumento de la migración para así no debatir sobre territorio, de política turística o masificación.

Esta comparecencia responde a una petición del PP a la Delegación del Gobierno en Baleares para que informe sobre la «gestión de la crisis migratoria» que afecta al archipiélago.

«Delegado del sanchismo»

Por su parte, el diputado ibicenco del PP ha pedido al delegado que informe sobre el estado y funcionamiento de los servicios administrativos prestados por la Administración general del Estado, la dotación efectiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil y la situación y planificación de las infraestructuras cuya competencia corresponde al Gobierno.

El popular ha acusado al delegado de no haber dado «ninguna explicación» durante su comparecencia y de haberse limitado a hacer «propaganda del sanchismo». «Usted es delegado del Gobierno, no delegado del sanchismo», ha recalcado.

Marí Boso ha acusado al Gobierno de «tener a los consells insulars en la indigencia» por el desastre en la gestión de las llegadas de menores no acompañados, y ha reclamado que «ponga sobre la mesa» 18 millones de euros para subir el plus de insularidad y fidelizar a los funcionarios del estado en Balears, incluidas la fuerzas de seguridad, con lo que pasaría de 74 a 246 euros, algo que reclaman desde hace 7 años.

El senador por las Pitiüses, Juanjo Ferrer, ha llamado la atención sobre la especial dificultad de Formentera para atender a los menores y ha criticado que «no hay forma» de lograr la subida del plus de insularidad. «Como ciudadano normal, no lo entiendo», ha cuestionado.

Por su parte, Vox ha reclamado al delegado que dé cuenta de la gestión en relación con la llegada de migrantes a las costas y las «consecuencias derivadas de su presencia» en el archipiélago.

En su intervención en la comisión, Campos ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable de las muertes de migrantes en el mar a causa del «efecto llamada» de las políticas migratorias del Ejecutivo y ha exigido al delegado del Gobierno a dimitir «en cuanto salga por la puerta» del Senado por su gestión.

El diputado de Vox ha insistido en la cuestión del aumento de plazas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al denunciar «carencias estructurales» en las plantillas de los cuerpos de Seguridad del Estado, negando que los incrementos anunciados por el delegado hayan sido suficientes.

«Las incorporaciones no compensan ni de lejos las carencias estructurales de las tres islas» ha apuntado el de Vox, quien ha señalado que se está hablando de «un déficit de 300 policías nacionales y 500 guardias civiles en las islas» y que el Gobierno «no plantea ninguna solución» al respecto.

53% de origen subsahariano

Alfonso Rodríguez Badal ha informado en el Senado de que el incremento de la llegada de inmigrantes en patera a las islas «se ha intensificado en los dos últimos años» y ha cambiado su procedencia, porque si el año pasado prevalecían los de origen magrebí, ahora son el 46 %, frente a un 53 % de subsaharianos. Entre las causas del incremento de pateras ha señalado «la pobreza, las guerras, las persecuciones y el ansia de una vida mejor», lo que ha convertido a Balears en una zona de tránsito.

Más policías y guardias civiles que en 2024

Por su parte, Rodríguez ha informado de un incremento neto de 79 policías nacionales respecto al año 2024 y de un aumento de 120 guardias civiles en total y ha hecho mención de los refuerzos de verano en los cuerpos de seguridad impulsado por el Gobierno.

Mientras tanto, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Baleares han convocado una concentración este jueves frente a la Delegación del Gobierno al considerar que el aumento de las plantillas es «insuficiente» para tratar la criminalidad de las islas.