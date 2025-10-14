Los consells piden a Bruselas que frene el «alud de pateras»

El Govern y los cuatro consells insulars reclamarán directamente en Bruselas ante la Comisión Europea que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) intervenga para frenar el «alud de inmigrantes irregulares» que llegan al archipiélago en pateras. Así lo ha explicado este martes desde la capital comunitaria el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien el miércoles se reunirá con el comisario de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, junto con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y sus homólogos de Eivissa, Vicent Marí, Menorca, Adolfo Vilafranca, y Formentera, Óscar Portas. Galmés ha explicado que informarán al comisario europeo de la «dejadez y abandono del Gobierno de España» ante la «crisis migratoria sin precedentes» que sufre el archipiélago.

Aunque correspondería al Ejecutivo estatal solicitar formalmente la intervención de Frontex, los presidentes insulares y la jefa del Ejecutivo autonómico han optado por plantear su demanda en Bruselas porque el Gobierno central se ha negado a reunirse conjuntamente con ellos para debatir esta propuesta.

«Pedimos una política migratoria contundente» y la intervención del cuerpo europeo de control de fronteras «para evitar que más inmigrantes mueran en el mar y, sobre todo, evitar que continúe llegando este alud de inmigrantes irregulares», ha incidido el presidente mallorquín. Ha justificado el «frente común» de las instituciones de las islas ante Bruselas por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dotar al archipiélago de «recursos económicos, técnicos, materiales» y de espacios para acoger a los inmigrantes.

Galmés ha asegurado que el crecimiento de la llegada de inmigrantes en pateras está por encima del 80 % interanual, el mayor de la UE