Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones

El Consell insular y los ayuntamientos de la isla han emprendido una serie de medidas destinadas a proteger a la ciudadanía frente a futuras inundaciones, trabajos que llegan 13 días después de que las históricas inundaciones de Ibiza pusieran en jaque a la ciudad y tras otro fin de semana pasado por agua en toda la isla por culpa de la dana ‘Alice’.

El Govern anunció este lunes la puesta en marcha del llamado ‘Plan de Actuaciones Inmediatas en Ibiza’. La decisión se tomó después de una nueva reunión de seguimiento del Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal, bajo la dirección del director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Gárriz propuso como director de este plan, por su «capacidad técnica y conocimiento de la materia», al director general de Recursos Hídricos de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, Joan Calafat, según informó el Consell en un comunicado. De esta forma, Calafat se desplazó a Ibiza acompañado por técnicos de la dirección general de Recursos Hídricos, el director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, para coordinar sobre el terreno las intervenciones inmediatas de urgencia en las zonas más afectadas por las lluvias.

Aliviadero despejado junto al puerto / Toni Escobar

Desde el puesto de mando, instalado en sa Coma desde el pasado 1 de octubre, se puso en marcha este plan que cuenta con la colaboración de los cinco ayuntamientos de la isla y los brazos ejecutores de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y de empresas privadas especializadas en obra civil.

Entre todos los involucrados en el dispositivo, se consensuaron cinco puntos en la isla con «el objetivo de restablecer la capacidad de drenaje, proteger físicamente las edificaciones y reducir el riesgo de nuevas inundaciones», al día siguiente de que ‘Alice’ provocara que Ibiza entrara en saturación hidrológica y se desbordaran numerosos torrentes.

Trabajos de la UME / Toni Escobar

Puntos de actuación

Uno de los principales frentes de actuación se situó en el torrente de sa Llavanera, donde se sucedieron los trabajos con excavadoras y efectivos de la UME para aumentar la capacidad de drenaje en uno de los dos ramales del cauce y proteger a los apartamentos Brisol a su llegada al puerto. En este punto también se retiró un paso hacia unos aparcamientos que impedía la libre circulación del agua.

El segundo punto corresponde al torrente de Cas Capità, donde los trabajos se focalizaron en dos zonas: una en la confluencia con la E-10, en colaboración con la UME, y otra en el ramal que conecta la E-10 con el puerto.

Trabajos en sa Llavanera / Juan Antonio Riera

En este tramo, los trabajadores Govern también se coordinaron con agentes de la Policía Local de Ibiza para retirar una docena de vehículos que se encontraban sobre el cauce, lo que impedía la limpieza y bloqueaba el drenaje. Según detalló el Govern, ese tapón fue la causa de que el pasado fin de semana se inundara Exolum, las instalaciones del gasoducto y de la zona de almacenamiento de hidrocarburos, y una de las infraestructuras críticas marcada siempre en rojo en los planes de emergencia.

El tercer punto se encuentra en el término municipal de Sant Josep, concretamente en la calle Gardenia, donde se abrió una nueva incidencia. En esta zona, el drenaje del segundo cinturón viario desemboca hacia el núcleo urbano, lo que ha provocado la inundación de varias viviendas. En esta zona, los equipos destinados también trabajaban para mejorar la capacidad de evacuación y restablecer la normalidad.

Trabajos en sa Llavanera / Juan Antonio Rierta

El aeropuerto y el puerto

El cuarto punto de intervención también se localiza en la zona del emisario de Sant Josep, donde se trabajó durante toda la jornada para mejorar el drenaje y facilitar la salida del agua. «Se trata de una acción fundamental, ya que afecta a la capacidad de desagüe del eje de la autovía, lo que requerirá en el futuro una actuación estructural de mayor envergadura», subrayaron desde el Govern, reiterando la idea de acometer en el futuro una remodelación en la autovía del aeropuerto que permita evitar los cortes que llevan varios días produciéndose de forma intermitente en esta carretera vital de la isla.

Finalmente, el quinto punto de actuación se fijó en el puerto de Ibiza, donde «se ha detectado una infraestructura completamente obstruida que se está limpiando para restablecer el flujo de evacuación hacia el mar».

Los militares colocando una barrera de protección / Juan Antonio Riera

Estos trabajos por fin responden a la demanda reiterada en los últimos días por los establecimientos de la zona, que se han mostrado muy críticos con la falta de aliviaderos de agua hacia el mar. En este sentido, revelaron que incluso los militares de la UME se contrariaron de forma severa la semana pasada cuando descubrieron este problema en el puerto.

«El operativo continúa activo y se mantiene adaptado a la evolución meteorológica. Paralelamente, los técnicos de Recursos Hídricos trabajan en la búsqueda de soluciones estructurales para abordar los problemas detectados una vez superada la fase de emergencia», añadió el Govern, mostrando su intención de seguir acometiendo reformas cuando las tormentas por fin se hayan alejado de Ibiza, después de dos semanas en las que han castigado duramente a la isla.