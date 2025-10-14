Bombas de achique y botas de agua, los ‘best seller’ de la dana

Bombas de achique, botas de agua, silicona y espuma para hacer cerramientos, mangueras, 'kartchers', etc. Los ibicencos se aprovisionan de elementos convertidos ahora en bienes de primera necesidad. Tras las lluvias torrenciales, primero de la borrasca 'Ex Gabrielle' y ahora la dana 'Alice', estos productos se han convertido en imprescindibles para paliar los destrozos de las pasadas inundaciones. También para prevernirlos, ante una semana que se prevé complicada en cuanto a la meteorología. Las ferreterías, por su parte, no dan abasto. Viven su particular agosto en el mes de octubre.

Es el caso de la ferretería Fita de la calle Aragón, en Vila. A Evelyn, dependienta del comercio, todavía no le ha dado tiempo de colocar el último pedido de cepillos y botas de agua, recibido este mismo lunes, cuado entran nuevos clientes preguntando por ellas. "Han llegado hoy, pero déjame ver si quedan", comenta. Junto con las mangueras y las bombas de achique, son los productos estrella estos días. "Hemos notado un fuerte incremento estos días por las lluvias, mucha gente se ha visto en la situación de tener que limpiar o achicar agua de los bajos", explica la dependienta. Por este motivo, en Fita tuvieron que hacer otro pedido con este tipo de productos para poder cubrir la fuerte demanda. La vendedora también afirma que han notado un fuerte repunte en la venta de silicona y espuma para hacer cerramientos, así como chubasqueros o productos para arreglar goteras.

Cerca de Fita se encuentra la Ferretería Bopra, en la calle Cataluña, en la que este lunes varias personas hacen cola para ser atendidos. Una de ellas es una mujer afectada por las fuertes lluvias, que explica a la dependienta los estragos de las inundaciones en su local. "Hicimos barreras con tablones en la entrada, pero no hubo nada que hacer. Cada vez que pasaba un coche el agua lo sobrepasaba", lamenta. En el escaparate de Bopra, la ferretería tiene expuestas bombas de achique. "No sabía que las teníamos en el escaparate, pero es verdad que se están vendiendo mucho estos días", explica Toñi, empleada de la ferretería. "Normalmente por estas fechas siempre aumentan las ventas de productos como botas de agua y bombas de achique, pero este año hemos duplicado sus ventas". La dependienta comenta que ellos mismo sufrieron inundaciones en sus sótanos, dónde ni siquiera las dos bombas de achique que tienen instaladas fueron suficientes para evitar que se anegara completamente.

En dirección hacia el puerto, en la calle Juan de Austria, se encuentra la Ferretería Ibiza. Está rodeada de muchos locales que todavía tiene tablones de madera para evitar que entre el agua si las calles se vuelven a inundar. Su gerente, Juan, también comparte opinión con sus compañeros del gremio: el crecimiento de las ventas de productos como las bombas de achique y botas de agua en los últimos días es "exponencial". "Hemos llegado a duplicar las ventas de bombas de achique, botas de agua, mangueras y productos de limpieza como las 'kartcher'", explicaba Juan. En la mañana de este lunes, con una previsión de lluvia desde media mañana, el gerente de la ferretería afirma notar más trajín del habitual en la tienda. "Botas de agua solo nos quedan si calzas un pie pequeño como un 37 o uno grande como el 43, pero hemos agotado las tallas intermedias", recalcaba.

En busca de botas de agua

Las zapaterías tampoco viven ajenas al 'boom' de la demanda de botas de agua. Quienes no se han visto afectados por inundaciones en sus casas, garajes o locales también buscan este tipo de calzado, con el que poder caminar algo más tranquilo si una nueva tromba de agua les sorprende por la calle. En la zapatería Juanita, en Vila, son muchos quienes entran preguntando ellas. "Ojalá tuviéramos, nos está preguntando todo el mundo si tenemos", exclama Elisabeth, dependienta de la tienda. La mujer lamenta que se debe a que los fabricantes "este año no han hecho botas de agua, no nos han llegado". La zapatería destacó el año pasdo por ser una de las que envío este tipo de botas a los afectados por las inundaciones en la dana de Valencia. "Entre que donamos nuestro stock y que este año no hay repuesto no tenemos nada en este momento", explica.

Quienes sí tienen más suerte son en la zapatería Charol, donde también observan que en los últimos días viene más gente preguntando por botas de agua, aunque sin llegar a suponer ningún aumento de las ventas significativo. "Desde hace unos años hemos notado que la gente que vive en el campo compra botas de agua porque queda la tierra embarrada varios días después de llover, aunque este año ha aumentado un poco más", comenta Maria Antonia, vendedora de la tienda. Por el contrario, este martes en la zapatería Angel's Shop venden su primer par de botas de agua. "Justo acabo de vender uno", comenta entre risas una de las empleadas de la tienda a su compañera, mientras esta explica que por el momento no habían notado un gran aumento de peticiones de este tipo de calzado. "Quizá a partir de ahora sí empecemos a notarlo más, para esta semana hay previsión de más agua", reflexionan.

Electrodomésticos

Las lluvias torrenciales dejaron anegados muchos locales y bajos de Ibiza, dejando dañados enseres en muchos casos. Es lo que han percibido en tiendas de electrodomésticos como Napa Moria Electronics, ubicado en la avenida Isidoro Macabich, donde registran un ligero incremento en la venta de electrodomésticos como lavadoras, secadoras o microondas. Este comercio, que también experimentó el boom de los productos relacionados con el kit de emergencia tras el apagón sufrido en la península el pasado mes de abril, ve cómo esta nueva situación de emergencia influye en el tipo de productos que vende.

No lo ven tan claro en la tienda de electrodomésticos Milar, también de la misma calle, donde este lunes un hombre vestido con botas de agua pasea por sus pasillos mirando los frigoríficos expuestos. A pesar de haber vendido este tipo de electrodomésticos en estos días, no ven un creciemiento tan exponencial como para achacarlo a las lluvias.

Tampoco en Expert, donde indican que sí han tenido varios casos, pero comentan que son casos puntuales. "Hemos tenido algún caso concreto de gente que se le había estropeado algún frigorífico o termo por las lluvias, pero han sido cosas puntuales y no podemos decir que hayan aumentado las ventas de electrodomésticos por las inundaciones", afirma Vicent Costa, vendedor en la tienda.

Otros prductos que también han visto incrementada su demanda en las últimas semanas son los paraguas. Lo explica el gerente del bazar Cielo Azul Electrónica, que expone varios ejemplares en la entrada del local.