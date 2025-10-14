El álbum
Un blindaje de poliuretano
Toda Ibiza se pone en guardia contra las riadas y un ejemplo es esta puerta, cuya parte inferior está sellada con poliuretano proyectado para impedir el paso del agua. Este remedio durará hasta que terminen las tormentas; esperemos que las obras para mejorar los drenajes de los torrentes hacia el mar sean permanentes.
