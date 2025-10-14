'Basureitors': La nueva campaña del Ayuntamiento de Ibiza que une humor y limpieza

El Ayuntamiento de Ibiza ha estrenado este martes la iniciativa ‘Basureitors’, una propuesta educativa y divertida dirigida al alumnado de Infantil y Primaria, que forma parte de la campaña de sensibilización ambiental ‘Eivissa és ca teua. Cuida-la. No l’embrutis. Eivissa ets tu’. El objetivo es fomentar hábitos responsables y concienciar desde la infancia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad.

La actividad, que ha comenzado en el CEIP Sa Blancadona, recorrerá durante la segunda quincena de octubre todos los centros educativos del municipio, con sesiones adaptadas a cada edad y protagonizadas por tres artistas muy conocidos en la isla: Cachirulo, el mago Albert y José Boto.

Según ha explicado la segunda teniente de alcalde y concejala de Educación, Catiana Fuster, los 'Basureitors' se convierten en "auténticos superhéroes de la limpieza para luchar contra los enemigos de la ciudad —el Monstruo Caca, Chicle Pegajoso y Brutor, el Basurero Maleducado—. A través del humor, la magia y la alegría, los niños aprenden que la limpieza no es solo responsabilidad del Ayuntamiento, sino de todos los ciudadanos".

Los protagonistas

Cada artista adapta su espectáculo al nivel educativo de los escolares. Cachirulo, el Payaso Limpión, trabaja con el alumnado de infantil (P3, P4 y P5) mediante juegos, música y canciones para inculcar buenos hábitos como no tirar papeles al suelo y cuidar el colegio como si fuera su casa. El mago Albert, conocido como el Mago de la Limpieza, se dirige a 1º, 2º y 3º de Primaria con trucos de magia para enseñar a separar los residuos, usar correctamente los contenedores y reducir el uso de plásticos. José Boto, el Humorista Anti-Brutor, comparte con el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria monólogos y actividades participativas sobre el respeto al espacio público, la recogida de excrementos de animales y la importancia de mantener los barrios limpios.

Las sesiones, de unos 20 minutos por grupo, se desarrollan dentro del horario escolar, de 9.30 a 13.30 horas, y trabajan valores como la conciencia ambiental, la responsabilidad ciudadana, la participación activa y la salud pública, recordando que una ciudad limpia es una ciudad más sana y habitable.

El calendario de visitas incluye los principales colegios públicos y concertados de Eivissa, entre ellos el CEIP Portal Nou (15 de octubre), Sa Graduada (16 de octubre), Sa Bodega (20 de octubre), Cas Serres (21 de octubre), Poeta Villangómez (22 de octubre), Can Cantó (27 de octubre), Can Misses (28 de octubre), Sa Joveria (4 de noviembre), Sa Real (6 de noviembre) y Consolació (7 de noviembre).

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento "refuerza su apuesta por la educación ambiental y por implicar a toda la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos y la reducción de residuos, en el marco de la campaña ‘Eivissa és ca teua. Cuida-la. No l’embrutis. Eivissa ets tu’", destaca el Consistorio en una nota.