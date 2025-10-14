El agua regresa a Ibiza: el 'broll' de Buscastell vuelve a fluir

Tras las intensas lluvias de los últimos días el agua ha vuelto a fluir con fuerza en fuentes naturales de Ibiza, como en es Broll de Buscastell que ha vuelto a manar con fuerza, devolviendo el agua a los canales y huertos centenarios que lo rodean.

El ayuntamuento de Sant Antoni ha publicado un vído en sus redes sociales en el que se puede ver la fuerza con la que drena el agua este sistema tradicional de riego, un conjunto de acequias, canales y piscinas distribuye el agua a las 'feixes' de cultivo, una técnica heredada de la época musulmana.