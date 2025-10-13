La lancha interceptada en Ibiza portaba más de media tonelada de cocaína

El yate intervenido por la Guardia Civil el pasado sábado en la costa de Ibiza llevaba en uno de sus camarotes un cargamento de veintiún fardos de cocaína, con un total de 521 kilos de esta sustancia. Tras una persecución por mar, la embarcación terminó encallada en un punto de la costa de Platja d'en Bossa.

La intervención se produjo cuando una patrulla de la Guarduia Civil que observaba desde tierra avistó una embarcación que consideraron sospechosa en la zona de Porroig, por lo que dieron aviso al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que se dirigió hasta el lugar con una lancha patrulla. La patrullera comenzó a seguir a la embarcación sospechosa que navegaba paralela a la costa, pero cuando se dieron cuenta de la presencia de la lancha del Servicio Marítimo primero intentaron embestirla y después pusieron rumbo hacia la playa y vararon en ella, en las proximidades de la Torre des Carregador.

Allí los tripulantes abandonaron a la carrera la embarcación. Una vez desembarrancada la lancha e inspeccionada, los agentes de la Guardia Civil localizaron en el interior de uno de los camarotes los 21 fardos que contenían cocaína.

Nueva investigación

Esta operación es una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. Por parte de la Guardia Civil se está llevando a cabo una investigación para la localización y detención de las personas que viajaban en el interior de la embarcación, según una nota de la Oficina Periférica de Comunicación del Instituto Armado,