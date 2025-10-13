Vecinos y comerciantes de Ibiza sufren cortes de luz de madrugada y por la mañana

Vecinos y pequeños negocios han sufrido cortes de luz durante esta madrugada y mañana de lunes, fundamentalmente en el barrio de es Clot y sus inmediaciones, en Vila, tal y como han confirmado varios afectados en conversación con este diario. En algunos casos la incidencia ha sido mínima porque ha podido resolverse en cuestión de minutos; en otros, han estado sin suministro durante horas y los usuarios se han dado cuenta al despertarse esta mañana en sus domicilios y pulsar el interruptor. Muy poco antes de las 12.30 horas, una peluquera y una vecina de la zona informaban a este redactor de que volvía la luz, por lo que, al menos en algunos puntos, la situación ya ha vuelto a la normalidad, a la espera de posibles efectos por las fuertes lluvias que podrían caer este lunes por la tarde. Y es que algunos de los afectados ya estuvieron sin luz hace dos semanas, a raíz de la primera dana, que golpeó con fuerza la mitad sur de la isla de Ibiza.

"Hoy hemos tenido cortes de luz durante la madrugada y mañana, hasta las 12.30, que es cuando ha vuelto. Además, el sótano se nos ha inundado otra vez", comenta Vicente Segovia Parra, administrador de los gimnasios Fraile, sobre la situación del que tienen en la avenida de España, el USA Ibiza Fraile. En la planta baja (lo que se ve a pie de calle) se puede entrenar con normalidad, pero la parte de abajo, donde están las duchas y se imparten habitualmente las clases, permanece cerrada desde la dana del 30 de septiembre. Los usuarios que acudían a clases de grupo tienen la opción de tenerlas en el fraile de vía Púnica. "Debemos tener paciencia", añade Segovia con resignación.

"Yo tengo luz, pero el edificio de enfrente [donde está el USA Ibiza Fraile], no. Esa manzana no tiene luz", explicaba poco antes de las 12.30 horas Esther Bermúdez, propietaria de Pérez Peluquero. Pocos segundos después, informaba de que volvía el suministro eléctrico a la manzana afectada. A esa misma hora, una vecina de avenida de España afectada por el corte de luz, Estefanía Arcos, también señalaba que en casa volvía a tener suministro. En cualquier caso, esta mañana comentaba que varios negocios de la ciudad estaban sin luz. "Y en la manzana donde vivo, hemos estado sin luz desde las tres y cuarto de la madrugada, según me ha dicho una vecina. El bar de abajo tampoco tenía", detalla Arcos, que relata que a otros les ha ocurrido lo mismo.

Asociación de vecinos

Pepe Pérez, presidente de la asociación de vecinos de es Clot, indica que en su casa han registrado dos cortes de luz recientemente, pero que apenas han durado. El último ha sido "sobre las cuatro o cinco de la madrugada" de este lunes. "Con darle al automático ya ha vuelto el suministro. Lo que ha ocurrido en mi edificio es que el foso del ascensor se ha llenado de agua y, lógicamente, lo tenemos parado. El administrador ya ha dado el aviso para que vengan a achicar con bombas de agua", apunta Pérez, que esta mañana, como tantos otros, ha tenido que ir a buscar a sus nietos al colegio antes de tiempo por la alerta naranja.

Las actividades previstas para este lunes por la tarde en la sede de la asociación se realizarán online. El objetivo es "evitar desplazamientos", ya que no todos los participantes viven en el barrio.

Al margen de estas incidencias, hay otras zonas de la ciudad, inundables, que han sufrido en mayor medida las consecuencias de las lluvias intensas del 30 de septiembre y de este pasado fin de semana. Los daños han sido menores en es Clot.

"Con la dana de hace dos semanas quedó afectado algún que otro garaje. Me consta que es el caso de uno que hay en la calle Aragón, esquina con la calle Murcia, donde llegó a haber unos 40 centímetros de agua. En este barrio, afortunadamente, por la situación de las carreteras o las calles, corre bien el agua. En el parque de la Paz, el lago de los patos se llenó de agua al máximo y se vertió hacia la explanada, pero no hay que lamentar daños muy graves", destaca Pérez.